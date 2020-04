Hugo Tocalli y el salto de Charles Aránguiz: "Con su calidad debería haber llegado hace cinco años a un grande de Europa"

Charles Aránguiz ha estado en el foco de toda la prensa internacional en las últimas semanas, luego del supuesto interés de varios equipos grandes de Europa por contar con él para la próxima temporada 2020-2021. El volante chileno termina contrato con Bayer Leverkusen en junio de este año, y aunque se especula de una renovación por dos años con su actual equipo; elencos como Bayern Munich, Atlético de Madrid y Paris Saint Germain han estado consultando por su situación para llevárselo del cuadro "de las Aspirinas".

Ante eso, su ex entrenador en Colo Colo y Quilmes de Argentina , Hugo Tocalli, dice no estar sorprendido porque escuadras gigantes del Viejo Continente quieran contar con su ex pupilo, pero si le extraña que no haya sido cuatro o cinco años antes. Desde su cuarentena total en Buenos Aires por la pandemia mundial del coronavirus, el técnico de 72 años dice estar bien y siguiendo de cerca todo lo que ocurre con el "Príncipe enojón", con quien tuvo una fuerte discusión antes de un partido entre O'Higgins y el "Cacique".

¿Cómo está con el tema de la cuarentena por el coronavirus?

Me vine a casa cuando decretaron cuarentena total, lleva 30 y tantos días encerrado, pero bueno es lo que hay. Sé la edad que tengo y el cuidado que hay que tener así que con ganas de salir igual porque imagínate de dirigir un partido, con la adrenalina que significa a estar encerrado en un departamento. Igual sabemos que es la forma que tenemos ahora para cuidarse.

Sobre todo ahora que la curva está llegando a su peak…

Sí está bien, acá el presidente dijo que los mayores de 70 años como yo no pueden estar circulando por la calle y si te pesca la policía te mandan de vuelta a tu casa primero y a la segunda vez te ponen multa y sabemos que lo tenemos que hacer y tenemos que estar cuidando. Ustedes también deben cuidarse.

Hugo, lo llamaba para saber ¿ha visto el momento de su ex pupilo Charles Aránguiz?

Gracias a Dios no me sorprende lo de Charly porque considero que es un jugador muy importante y un volante muy completo, con mucho fútbol, un volante que es preciso, que no erra muchas pelotas y llega al otro arco con facilidad, entonces no es fácil encontrar jugadores así en el mundo y él ya lleva varios años en Europa por eso mismo.

Si, lleva cerca de cinco años en Bayer Leverkusen…

Eso, entonces un jugador que lleva tanto tiempo allá y que está jugando en Alemania, jugando a un nivel extraordinario en la selección y está siempre en un nivel muy bueno, estas cosas no me sorprenden. No me sorprende por ejemplo que lo haya pedido el "Cholo" (Simeone) para el Atlético de Madrid porque son los jugadores que le gustan a él, conociendo como conozco al "Cholo", sería un jugador que encaje bien en lo que pide "Cholo" para sus mediocampistas. Sé que estuvo de cumpleaños recién y por eso tiene tres o cuatro años más de fútbol a buen nivel.

Cumplió 31 años y puede que salte a un grande pero para usted ¿Debería haber llegado antes a un equipo como el Atlético o el Bayern Munich?

Yo pensé que cuando Chile salió campeón de Copa América, ahí pensé que iba a ser el salto de Charly a un club más grande, aunque si está en un nivel altístimo a nivel competitivo, pero esto que aparece ahora debería haber sido hace cuatro o cinco años y hubiese sido ideal para que se pegue el salto que dio Arturo (Vidal), pero aún está a tiempo y puede dar y rendir mucho en cualquier parte que vaya.

¿Para su apreciación está en la línea de Vidal o Alexis Sánchez para haber llegado a un grande antes?

Yo digo que hay jugadores que no se venden bien o no los ven. Yo estuve cuando jugó con Jorge Sampaoli y Juan Pizzi en la selección y todos aplaudían a Gary Medel o a Alexis Sánchez porque es verdad, hacían cosas feroces. La selección de Chile tuvo dos jugadores que no los vieron mucho, pero que rindieron muchísimo como Marcelo Díaz y Aránguiz, jugadores fundamentales porque Charly cuando no llega al gol es un volante defensivo tremendo. Díaz era el termómetro del equipo y son cosas que los técnicos siempre ven, como yo vi los videos de Aránguiz para llevarlo a Colo Colo y pensé que era un volante de mucho fútbol y llegada, y en esa ocasión me tocó ponerlo con Rodrigo Millar y rendían muy bien. Charly, aunque no ha jugado en ningún grande de Europa yo digo que está a la altura de cualquier jugador de la selección de Chile.

Charles Aránguiz sólo jugó 14 partidos con Quilmes / Archivo

¿Cree que a un argentino se le da más fácil que a un chileno llegar a un grande Europa?

Alexis Sánchez y Arturo Vidal llegaron a muchos equipos grandes.

Si pero son dos de los mejores jugadores de la historia de Chile… Hablo en general.

Claro, pero sin duda que en Argentina vienen muchos clubes de Europa a comprar acá y en los últimos seis años de Chile, ha vendido una gran cantidad de jugadores a Europa y que es muy buena y esas cosas hay que saberlas valorar y me llena de alegría y satisfacción de haber trabajado con los jóvenes en Chile, aunque algunos han tenido que volver. Sí estoy de acuerdo que quizás en Argentina se hace más fácil para llegar a un equipo grande de Europa.

El enojo de Aránguiz con Tocalli

También se llevó a Charles a Quilmes en 2010 ¿Qué es lo que ve en él para confiar siempre?

Charles es un jugador callado, muy buena persona, pero dentro de la cancha siempre quiere la pelota y es el andarivel que tenemos. Cuando juega de volante lo hace con mucha actitud, con fútbol, con dinámica y es un jugador muy completo y es lo que vi cuando lo lleve a Colo Colo, lamentablemente no estuvimos bien con Quilmes, estuvo sólo seis meses en Argentina, pero ojalá hubiera pegado el salto antes ahí en Argentina para haber dado el salto antes.

¿Alguna anécdota especial con él?

La única que tengo es cuando se enojó conmigo cuando fuimos a Rancagua contra O’Higgins y yo quería jugar con línea de tres, porque ellos jugaban con sólo dos delanteros y tuvimos una conversación bastante acalorada porque yo lo quería hacer jugar por fuera. En la charla caldeada le expliqué que era sólo para ese partido y que a futuro no iba a jugar ahí. No volví a jugar con línea de tres y de ahí siempre volvió a jugar por dentro.

¿Pareciera que no es común eso en Aránguiz?

Claro es que él me decía que se perdía en la línea, no encontraba la forma de moverse y no encontraba los espacios que encuentra por dentro y eso es un planteamiento que han hecho los grandes jugadores, que no pueden jugar con la línea.

¿Alguna recomendación para Aránguiz?

Que siga con la gran calidad que tiene y que tenga la suerte de pasar a un equipo que a él le dé bien, que cuide el dinero, que trate de juntar todo el dinero posible para vivir bien él y toda su familia, el máximo de tiempo posible.