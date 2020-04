Zamorano estuvo a una firma de jugar en el Boca de Bianchi: "Me ofrecieron un contrato espectacular"

En el 2000, Boca Juniors inició su racha de tres títulos de la Copa Libertadores en cuatro años, de la mano de Carlos Bianchi en la banca. En el ataque, el delantero que pasó a la historia en esos años fue Martín Palermo, pero pudo haber sido un chileno: Iván Zamorano.

Con el cambio de milenio, "Bam Bam" decidió volver a nuestro continente, específicamente, al América de México. Justamente, un preacuerdo con las "Águilas" impidió su llegada a La Bombonera.

"Del equipo argentino que estuve más cerca fue Boca. Me ofrecieron un contrato cuando ya tenía un acuerdo de palabra con el América en el 2000. Me ofrecieron un contrato espectacular, pero la palabra vale más", reveló el ex atacante en entrevista con TNT Sports.

El otrora ariete contó sobre su relación familiar con los "Xeneizes": "Me hubiera gustado jugar en Boca, mi esposa y mis hijos son 'Bosteros'. Mi suegro es de Independiente. Cada vez que voy a Argentina me fijo cuándo juega Boca y cuándo Independiente para ir con ellos".

"Cuando voy a Argentina a ver a mi familia, muchas veces me pasa en la calle que los argentinos debaten y aparece un hincha de Boca que me dice: 'Bam Bam, vos hubieras sido ídolo de Boca'. Y ahí aparece uno de River que me dice: 'No, eras para River. Linda dupla hubieran hecho con Salas'. Y luego el de Independiente que dice que soy hincha de Independiente", cerró.