"Mago" Valdivia, en modo lacrimógeno: "Colo Colo dice que tengo las puertas abiertas, pero se las cerró a mi agente"

Pese a los meses que han pasado desde que Jorge Valdivia partió de Colo Colo, el “Mago” no olvida la forma en que se fue del Cacique y aún es tema para él, revelando detalles sobre su salida del club.

En diálogo con el programa ESPN Radio Chile, el actual jugador del Morelia de México repasa respecto de su no renovación que “cuando yo salí de la reunión grupal, me dieron a entender que seguía. El entrenador quería tenerme, y le dije las dos opciones que tenía, y además porque me encanta jugar Copa Libertadores y eso me seducía".

El "Mago" dice que comenzó un periodo de negociación, algo que no tuvo Jaime Valdés. "(Marcelo) Espina y (Mario) Salas me dijeron que querían mi continuidad en el club. La dirigencia se juntó tres veces con mi representante, y nunca hubo propuesta, nada concreto. Me fui dolido por cómo manejaron la información porque a él le comunicaron que el club desistía de la negociación”, cuenta el mediocampista.

"A mi representante le cerraron las puertas, a pesar que dicen que yo las tengo abiertas. Si los dirigentes tienen tanta estimación a mi persona, por lo menos por dignidad me debieron mandar un mensaje. No costaba tanto llamarme, como lo hicieron con Jaime, para decirme que no seguía", añade Valdivia.

Por último, el jugador sostiene que “yo me fui agradecido de la institución, no de quienes la presiden. A Colo Colo le debo todo, al igual que Palmeiras, porque me hizo internacionalmente conocido. El club no es Aníbal Mosa, Mario Salas, Pablo Guede, sino que la institución que me dio todo”, concluye el apesadumbrado “Mago”.