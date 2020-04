Dituro aprovecha la pausa para operarse de los meniscos

Aprovechando que el retorno del fútbol tiene aún para un par de meses aún, Matías Dituro procura mejorarse de una vieja dolencia de rodilla, y se operó los meniscos de la pierna derecha.

El arquero titular de Universidad Católica arrastraba el problema hace un par de temporadas, y desde el club confidencian que estaba latente la opción de que la lesión recrudeciera en plena competencia, dejando al equipo sin una pieza vital en las últimas campañas. Así, la suspensión por la pandemia, parece ser momento adecuado para recuperar al argentino.

“Quería contarles que hoy me realicé una meniscectomia parcial artroscópica del menisco medial de la rodilla derecha que venía con molestias y dolores desde hace algunos años, la cirugía fue exitosa y mañana mismo comienzo la rehabilitación para volver mejor y más fuerte que nunca!”, aseguró el propio Dituro.

“Agradezco a toda él área Médica del Club y de la clínica San Carlos. Especialmente al Doctor Julio Espinoza quien me operó y al Doctor Fernando Yáñez y (al kinesiólogo) Rodolfo González quienes me acompañaron antes de la cirugía y me ayudaran en mi recuperación!” , concluye la información publicada por el portero de la UC, pieza clave en los títulos recientes del club que ayer estuvo de aniversario.

Desde el club comentan que la operación fue todo un éxito, y que si bien no le impedía jugar ni mucho menos, la posibilidad de que la lesión se agravara apuró la decisión de aprovechar este periodo de pausa para recuperar plenamente al exitoso arquero.