Esteban Paredes le da con todo al presidente albo: “Aníbal Mossa me ha decepcionado un poco”

La guerra está desatada en Colo Colo por la propuesta de Blanco y Negro de rebajar el sueldo del plantel.

Y como los jugadores se negaron a aceptar ello, el club indicó que se acogerá a la nueva ley que permite a los empleadores, con acuerdo de los trabajadores, suspender los contratos por tiempos determinados en la norma legal, sin que termine el vínculo laboral. La empresa queda obligada a demostrar que han caído sus ingresos por la crisis económica originada en la pandemia de coronavirus y a cancelar las imposiciones, y el funcionario debe recurrir al fondo de cesantía o bien a un fondo estatal para recibir ingresos decrecientes.

Aníbal Mossa, presidente de Blanco y Negro, se manifestó apenado por la situación, y el capitán colocolino, Esteban Paredes, le dio con todo durante la noche de este miércoles 23 de abril en una entrevista remota en el noticiero central de Canal 13.

“Como plantel estamos muy dolidos por los dichos de hoy de los dirigentes. Julio Barroso, Matías Zaldivia y yo somos voceros de un grupo de 25 jugadores y no disponemos de nuestros compañeros… Quedamos muy mal con lo que se afirmó por parte de Blanco y Negro”, partió señalando el goleador histórico del fútbol nacional, quien luego leyó un comunicado abordando lo que los dirigentes hablaron horas antes en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental, texto que varios futbolistas albos compartieron en sus redes sociales y que el Sindicato de Futbolistas replicó en su Twitter.

"Es falso que los jugadores y trabajadores del club aceptaron la rebaja de sus remuneraciones. Fue una disposición y casi amenaza, pues nadie tuvo derecho a réplica. Siempre hemos peleado por los derechos de todos los funcionarios y también los hemos ayudado…. También es repudiable y desleal la filtración incompleta de la propuesta de los jugadores, pues ese era un documento privado y por ello el plantel jamás filtró las negociaciones, y más encima se buscó dejarnos mal con la gente… Daniel Morón señaló que nos faltaba empatía al comparar lo que pasó en la quiebra de 2002 , lo que es falso, porque esa vez los jugadores fueron acreedores, se pusieron en la fila como todos y cobraron tras la quiebra”, señaló el dueño de las jinetas en Colo Colo.

Y Esteban Paredes no paró ahí: “Harold Mayne-Nicholls dijo que los jugadores no pueden imponer sus condiciones y que deben aceptar la única propuesta posible, lo que indica que no puede haber negociaciones… Aníbal Mossa y Harold Mayne-Nicholls indican que rebajar sueldos sin devolución posterior es una tendencia mundial, pero ello es falso y en nuestro país hay varios ejemplos en contrario, como Universidad de Chile, Iquique, Curicó, Antofagasta, Coquimbo y la UC, y afuera el Inter, Manchester United y Barcelona… Harold Mayne-Nicholls dice que no queremos jugar partidos extras y eso también es falso… Y por último se afirma que ya no tenemos relación contractual con el club, lo que muestra desconocimiento de lo legal pues si nos mandan a la nueva ley deben seguir pagando las cotizaciones y los contratos quedan suspendido, pero siguen vigentes. Además, durante todo lo que va de abril hemos seguido trabajando cumpliendo órdenes de trabajo incluso hasta hoy”.

El capitán del cuadro blanco agregó en la entrevista a Canal 13 que “el plantel está súper molesto por todas las mentiras que se dijeron, porque siempre quisimos ayudar al club. Independiente de lo que está pasando tenemos la conciencia limpia porque queremos empatizar con la institución y ellos nos han puesto en jaque con la gente y con el pueblo colocolino”.

El atacante recordó que varios de sus compañeros antes aceptaron rebajas de sueldo para seguir en Colo Colo, y ejemplificó aquello con su caso.

“En 2014 para volver a Colo Colo desde México tuve que poner 200 mil dólares de mi bolsillo (cerca de 170 millones de pesos de hoy) y mi sueldo bajo inmensamente. ¿Acaso eso no es querer al club? Ahora me atacan, pero estoy tranquilo tal como mis compañeros… Por el bien de Colo Colo esperamos salir adelante y seguir dialogando, pero hoy Aníbal Mosa, con quien tengo muy buena relación, me ha decepcionado un poco por todo lo que se dijo… Un presidente debe darles seguridad a sus trabajadores y ahora ha tomado una decisión que para el plantel no es válida y con ello dejó mucho que desear”.

Esteban Paredes reconoció que en una de esas tiene que dejar Colo Colo por determinación de Blanco y Negro o bien renunciar, está dispuesto a hacerlo.

“Todo lo que yo y mis compañeros le hemos entregado a Colo Colo no se pierde, por eso esto duele… El plantel en su conjunto está de acuerdo con la postura que estoy manifestando, y asumo que la gente puede estar en nuestra contra. Pero la carrera del futbolista es corta y hay que aprovechar… Yo me pregunto si Blanco y Negro les devolvió a la gente la plata de los abonos cuando estuvimos son jugar por el estallido social, y ahora van por lo mismo”, cerró el zurdo, quien aseguró que él y el resto del grupo de jugadores seguirán entrenando en sus casas.