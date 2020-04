Morón, durísimo con el plantel de Colo Colo: "Falta solidaridad"

La crisis en Colo Colo tiene matices y actores inesperados. Uno de ellos es Daniel Morón. El arquero, campeón de América en 1991, parte del cuerpo técnico albo durante la quiebra de la institución, es ahora director de Blanco y Negro, y en esa condición se muestra frustrado y sorprendido, pero sobre todo muy tajente y duro con los actuales jugadores del “Cacique”. "Esto no me lo imaginé nunca. Fui jugador. He visto el esfuerzo del directorio. Tuvimos que tomar este camino (de acogerse a la Ley de Protección del Empleo). Nos obligaron a tomar este camino”, sentenció el “Loro”.

"En la quiebra (de 2002) los jugadores entendieron la situación. Fue un golpe duro para los hinchas. En ese momento hubo sensibilidad para los dos lados… Ha faltado esa solidaridad (del plantel)”, comentó el ahora dirigente.

Sin embargo, pese a la dureza de las palabras de Morón respecto de la actitud del plantel, muestra esperanza. “Que cambien la decisión es lo que esperamos, y lo que esperábamos antes de este escenario”, confirsa.

"Nunca me imaginé este escenario. Este club ha pasado por muchas situaciones difíciles y creo que los jugadores en la quiebra entendieron la situación, hubo sensibilidad. De verdad me falta eso ahora, empatía y solidaridad. He visto el esfuerzo del directorio”, profundizó Morón.

Si en el caso de una persona de perfil conciliador como el exarquero la visión de la actitud de los futbolistas de Colo Colo es así de dura, la salida a la crisis no se avizora particularmente sencilla. Sin embargo, Morón sigue mostrando apertura al diálogo.