“You Can’t See Me”: John Cena celebra su cumpleaños 43 en medio de la cuarentena

Una de las más grandes celebridades de la WWE de Estados Unidos y el deporte está de cumpleaños este 23 de abril, se trata de John Cena.

El luchador, cantante y actor nació en Massachusetts el 23 de Abril de 1977 (EE.UU.) y todos sus fans celebran sus 43 años de vida.

John Cena destaca por su carisma y por ser 12 veces como Campeón de la WWE, el luchador que más veces ha obtenido el título de la afamada lucha libre.

Getty

Entre sus cualidades y gustos destaca por ser tres veces Campeón Mundial Peso Pesado. Posee el título en Fisiología del Ejercicio, es zurdo y se ha declarado fan del anime japonés.

Cena esperaba festejar este nuevo aniversario de su nacimiento con una fiesta que venía programando. Sin embargo, la pandemia del covid-19 lo mantiene en aislamiento como a gran parte de la población mundial.

Otro hecho que lo destaca es su célebre frase “You Can’t See Me” (No me puedes ver), la cual surgió hace años, cuando haciendo la música de su propia canción junto a su hermano.

