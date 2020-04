Marcelo Díaz sueña con volver a la "Roja": "Si se trata de rendimiento, yo debería estar, creo que me castigaron"

Marcelo Díaz lleva más de dos años y medio fuera de la Selección. Desde aquel partido en La Paz, donde hizo una mano que significó el penal para el triunfo de Bolivia en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el volante nunca más volvió a defender a la "Roja".

En estos días de cuarentena obligatoria en Argentina, "Carepato" ha expresado su deseo de retomar viejos amores. Si hace algunas horas había dicho que quería arrancar el 2021 en Universidad de Chile, ahora se refirió a un posible retorno al combinado nacional.

El sueño de repatriar a Marcelo Díaz depende de su habilidad "Car’e Pato" tiene vínculo con Racing hasta mediados de 2021 y la "U" no podría pagar la claúsula de salida del jugador. Si el mediocampista logra salir de la "Academia" sin costo para los azules, deberá ajustar a la baja el sueldo que gana actualmente.

“En una selección tienen que estar los mejores, los que en ese momento tengan los mejores rendimientos. Si se trata de rendimiento, yo debería estar", lanzó el "Chelo" en un Instagram Live con Christiane Endler, agregando que "sería un sueño volver”.

Respecto a los motivos que lo alejaron del "Equipo de Todos" durante este largo tiempo, el jugador de Racing explicó que “creo que sí me castigaron, no me llamaron más, que si no estoy ahí, es por algo. Sé que futbolísticamente no es, hay un entrenador que toma decisiones y hay que aceptarla".

Por último, el bicampeón de América expresó que "tal vez el medio en su momento fue injusto con mi rendimiento, con sus palabras hacia mí. No tengo rencor con nadie, vivo mi vida ahora en paz".