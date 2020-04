Paredes se salva por poco de estar en ambas trincheras

La crisis sanitaria hizo estallar la convivencia interna de Colo Colo. El espinudo tema de la rebaja de sueldos quebró la relación entre la dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por Aníbal Mosa, y los jugadores, liderados por el capitán Esteban Paredes.

El “Tanque”, como portador de la jineta, ha asumido la vocería del plantel. Dentro de sus declaraciones, ha expresado su decepción respecto al presidente de ByN, con quien tenía una estrecha relación.

El delantero ha sacado la voz en su condición de empleado, pero el histórico goleador tiene “doble militancia”. También se desempeña como empleador. O, al menos, debería.

En marzo, Paredes se convirtió en el nuevo propietario de San Antonio Unido. De hecho, al concretar la adquisición del club, se decía que era una operación acordada con el “Cacique”, que convertiría a ese equipo en una suerte de “satélite”, un lugar donde foguear prospectos y que, en el fondo, sería un “Colo Colo B”.

Ahora, habrá que ver si esos planes se extienden.

Porque Paredes, como controlador, tiene un rol respecto de jugadores y cuerpo técnico de los sanantoninos.

¿Cómo se ha manejado en la otra faceta, la de dueño? El equipo perteneciente a la Segunda División Profesional se encontraba en plena reestructuración tras la adquisición por parte del atacante colocolino, con el gerente general Hugo González comandando las gestiones.

Como en esa categoría se estilan los contratos por temporada, principalmente, y debido a que el torneo aún no arrancaba cuando explotó la emergencia por el covid-19, todavía ningún futbolista había firmado un vínculo, pese a que había algunos acuerdos de palabra. Además, como la competencia aún no empezaba al decretarse la suspensión de la actividad deportiva, no hay en la Anfp acuerdos que comprometan a los jugadores con San Antonio Unido. Quienes tienen algún acuerdo, se trata de concordatos privados.

Así, de momento, en el SAU todo era proyectos. Marcos Muñoz, ex asistente de Héctor Tapia en la banca del “Cacique”, era el elegido por Paredes para guiar técnicamente a su equipo. La composición del plantel estaba en diseño, sonando algunos experimentados con pasado albo, como Gonzalo Fierro.

En esa dualidad se encuentra el “Tanque”. Por un lado, está a pleno con sus funciones como capitán de Colo Colo. Eso, hoy, le vale estar siendo bombardeado por quienes consideran que la actitud del plantel ha sido poco solidaria con la institución popular. Además, siente decepción de Mosa, el dirigente-amigo. Como jugador activo, intenta defender los intereses de sus compañeros.Como dirigente, en tanto, su muñeca política aún está por verse. Para su suerte, el SAU “de Paredes” aún no comenzaba a competir.

Ahora, amenazando con renunciar al “Cacique”, tal vez pueda terminar su carrera vestido de lila, emulando a Juan Sebastián Verón, quien como presidente de Estudiantes de La Plata se dio el gusto de volver a jugar en el club en el que se formó tres años después de retirarse y mientras dirigía la institución “pincharrata”. Lo bueno es que el “Tanque” está activo y defender al SAU no parecería tan loco.