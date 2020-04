Puntal de los Chicago Bulls sale en defensa del manager al que Michael Jordan le hacía bullying

Los primeros dos capítulos de "El Último Baile", el documental lanzado en ESPN y Netflix que la rompe por estos días, tienen como una especie de "villano" a Jerry Krause. El manager de los Chicago Bulls multicampeones, en estos dos episodios ya estrenados, es el blanco de las bromas de Michael Jordan, quien apunta a su aspecto físico -es bajo y gordo-, y del enojo de Scottie Pippen, disconforme por el sueldo que recibía, considerado bajo para su condición de súperestrella del básquetbol mundial.

También integrante de esa escuadra era Toni Kukoc, alero croata que salió en defensa del desprestigiado dirigente de los "Toros". "Fue el manager general de un equipo que ganó seis anillos. Dime cinco personas que hayan conseguido lo mismo en el mundo, en cualquier deporte", lanzó en entrevista con NBC.

El balcánico fue seleccionado en el draft de 1990 por el directivo, aunque recién se integró en 1993, y estuvo en la institución hasta el 2000, logrando tres títulos con el elenco de Illinois, por eso espera que de ahora en adelante la serie se enfoque en la parte positiva de ese proceso. "Lo importante es que lo que resta de documental se centre en los éxitos que conseguimos, no en señalar a culpables o en buscar respuestas a por qué no ganaron ocho o 10 campeonatos. La gente fue feliz y no estaba disgustada por eso", agregó.