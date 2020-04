Gonzalo Jara aún se ilusiona con la Roja: "Todos crecemos mucho más jugando por la Selección"

El defensa Gonzalo Jara dejó Estudiantes de La Plata para partir al Monarcas Morelia de México y así seguir buscando oportunidades en la selección chilena. En medio de ese camina, el bicampeón de América con la Roja comenzó sobre sus participación con la camiseta nacional y el desarrollo profesional que ha tenido gracias a ella.

"En lo personal, ha sido siempre un orgullo estar en la Selección. Y en lo colectivo, me ayudó a crecer como jugador. Siempre he sido un agradecido, porque gracias a ella pude jugar en Europa y proyectar mi carrera en el exterior. Creo que todos crecemos mucho más jugando por la Selección. Y no me pasa solo a mí. Varios de nosotros muchas veces llegamos cuando estamos saliendo de lesiones o de haber estado sin jugar. Y en la ‘Roja’ nos potenciamos, somos otros jugadores. Es un complemento que va de la mano con lo colectivo", dijo el zaguero al sitio oficial de la Selección.

"Me quedan más en la memoria los partidos que jugamos bien como equipo. Contra Alemania en Stuttgart antes del Mundial de Brasil, por ejemplo, que perdimos 1-0. Ante Brasil, en Londres el 2015, en el estadio Emirates del Arsenal, donde también fue 1-0 en contra, pero fue un partidazo. También las finales que nos ha tocado jugar. Creo que merecíamos ganar también la final de la Copa Confederaciones, pero lamentablemente no se dio", agregó.

Por último, el ex Colo Colo y Universidad de Chile relató cómo vive la cuarentena por el coronavirus diciendo que "estoy tranquilo, entrenando como todos los jugadores, siguiendo las pautas que nos manda el club y el cuerpo técnico. Los jugadores no podemos dejar de entrenar, no sabemos cuánto va a durar esto. Se están barajando muchas opciones, pero no depende de nosotros, ni de los clubes o federaciones. Esto es algo que afecta a nivel mundial".