En Italia aseguran que la MLS podría ser el próximo destino de Alexis Sánchez

Las preocupaciones de Alexis Sánchez por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus lo hicieron viajar de Italia a Chile, para luego volver esta semana a Milán y así comenzar una cuarentena obligatoria antes de reintegrarse a los que serían sus últimos entrenamientos con el Inter.

En junio de este año el delantero chileno deberá volver al Manchester United tras el término de su préstamo con los "Lombardos" y por ello en Inglaterra se especula hace varias semanas sobre las pocos intenciones que tienen los "Diablos Rojos" y el técnico Ole Gunnar Solskjaer de contar con él.

Ante ese escenario, y en medio de una incertidumbre sobre lo que será el fútbol mundial por la pandemia del covid-19, el medio italiano La Gazzetta dello Sport señala que el tocopillano saldría sí o sí del Inter de Milán a mitad de año, y que antes de regresar al United podría irse a la liga de fútbol de Estados Unidos.

"A menos que los giros y vueltas de Alexis Sánchez no digan otra cosa, regresará al Manchester United, tal vez pasando por la MLS", escribe el citado medio en una publicación que habla sobre el futuro de la delantera de los "Neroazurri" y en medio de las especulaciones que hablan hace mucho tiempo de que el goleador histórico de la selección chilena pueda partir a Norteamérica.

Esto luego de que varios medios de comunicación de ese país y el propio Alexis contarán de la opción de partir: "Siempre tengo ofertas (…) Me habían hablado de Miami, pero me quedan seis o cinco años a un buen nivel en Europa. Aunque algún día podría jugar en Estados Unidos. Me gustaría mucho jugar (en la MLS), es una liga que está creciendo y es muy buena", señaló Sánchez el año pasado.

Por último, el medio estadounidense The Real Deal señaló que el actual jugador del Inter compró una vivienda de lujo en un condominio al sur de Florida, en la millonaria localidad de Sunny Isles Beach. ¿Coincidencia con todo lo que se dice sobre su partida para jugar por ese país? Sólo el tiempo lo dirá.