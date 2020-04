Ex seleccionado uruguayo se lanzó con todo contra el "Maestro": "Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie"

Óscar Washington Tabárez es una eminencia dentro del fútbol uruguayo. Ha dirigido a la "Celeste" en dos etapas y en esta segunda pasada ya lleva 14 años al mando, con cuatro Mundiales en el cuerpo -un cuarto puesto en Sudáfrica 2010- y seis participaciones en la Copa América -un título en Argentina 2011-.

Pese a ello, recibió una fuerte crítica de un compatriota. Darío Silva, quien jugó 46 partidos y marcó 14 goles con la selección "charrúa", se lanzó contra el "Maestro".

"¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay sólo ha ganado una Copa América", se despachó el otrora delantero del Español, Málaga y Sevilla en entrevista con Marca.

El ex atacante, quien sufrió la amputación de una pierna tras un accidente automovilístico en Montevideo, en el 2006, agregó sobre el DT de su país que "estadísticamente, no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa no hemos salido campeones del mundo".