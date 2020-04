Thiem se resta del programa solidario de Djokovic: "Muchos jugadores no son muy profesionales, no veo por qué debería darles dinero"

El austríaco Dominic Thiem, tercero de la ATP y pupilo de Nicolás Massú, decidió no participar en el programa solidario propuesto por Novak Djokovic que busca ayudar económicamente a los tenistas de menor ranking, en medio de la crisis sanitaria del covid-19.

En declaraciones al diario de su país Kronen Zeitung, Thiem criticó la postura de algunos tenistas que recibirán la cooperación: "Ninguno de estos jugadores mal clasificados lucha por sobrevivir. Durante todo el año, veo jugadores del ITF Tour que no se comprometen en el deporte al 100%. Muchos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero".

“Prefiero dar dinero a personas o instituciones que realmente lo necesitan. Ninguna profesión en el mundo le garantiza un gran éxito al comienzo de su carrera. Ninguno de los mejores jugadores se considera que ha llegado, nada está garantizado y tenemos que luchar continuamente por nuestro ranking”, agregó "Dominator".

La idea de Djokovic consiste en que los 100 primeros del ranking individual y los 20 mejores del de dobles ayuden económicamente a quienes se ubican entre el puesto 250 y 700 del escalafón mundial, ya que estos últimos son los más perjudicados con la detención del circuito. Según la escala de aportes sugerida por "Nole", Thiem debería aportar 30 mil dólares.

De momento, el tenis profesional está oficialmente cancelado al menos hasta el 13 de julio, pero gran parte de los deportistas ha asumido que la paralización continuará hasta después de dicha fecha.