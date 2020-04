El interés de la Roma podría dejar a Alexis en Italia

La incertidumbre sobre el futuro de Alexis Sánchez sigue a pleno, y cada vez surgen más clubes que estarían interesados en el delantero chileno, quien concluye su préstamo en el Inter de Milán y vuelve al Manchester United.

A los rumores sobre un posible fichaje en el Atlético Madrid y en el West Ham United, ahora se sumó la chance de que el seleccionado nacional siga en Italia para recalar en la Roma, elenco que ya tuvo en carpeta al tocopillano.

"Roma quería firmar a Alexis Sánchez el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él", reconoció el periodista especializado en mercado Gianluca di Marzio en conversación con Sky Sports.

"Lo único cierto es que Inter no quiere retener a Alexis, así que no comprarán su pase. Al final del préstamo, Alexis volverá a Manchester United y no sé si Ole Gunnar Solskjaer lo quiere en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes", añadió el reportero.

Consignar que en el inicio de esta semana en España también aseguraron que el chileno tendría una chance de regresar al Barcelona, donde tuvo paso entre 2011 y 2014, al ser el plan C del cuadro catalán debido a las complicaciones en las negociaciones por su anhelo de fichar al argentino Lautaro Martínez.