Presidenta de la Fundación Emilia y "caso Holgado": "Es lamentable, no es la primera vez que tenemos a un futbolista asociado con alcohol en la conducción"

La vida de Rodrigo Holgado cambió de un momento a otro. El martes, el delantero argentino de Audax Italiano protagonizó un delito de siniestro vial en La Cisterna manejando en estado de ebriedad, acompañado de un compañero, el defensa uruguayo Manuel Fernández, provocándole la muerte a un motociclista de 60 años.

La alcoholemia marcó 1.53 gramos de alcohol en la sangre y el ex Coquimbo Unido arriesga una pena que va desde los tres hasta los 10 años de cárcel. Hoy se encuentra en prisión preventiva y todo indica que la efectiva será como mínimo de un año, como anticipa Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia.

¿Cuál es la postura de la fundación en el caso de Rodrigo Holgado?

Es lamentable que una vez más se vean este tipo de hechos. No es la primera vez que tenemos a un futbolista asociado con alcohol en la conducción. Más aún, esto se acrecienta porque estamos en un contexto de pandemia, entonces, te das cuenta de que no hay un sentido de pensamiento colectivo. Lo primero que hay que decir es que esto no es un accidente, sino un siniestro de delito vial, que se puede evitar. Esto no le pasa a todo el mundo, les pasa a los conductores que toman y luego manejan.

Viendo casos anteriores, ¿cómo crees que va a tratar la justicia este tema?

Yo creo que hemos avanzado durante estos cinco años desde la promulgación, en función de las sentencias que hemos obtenido. Al principio costaba mucho lograr que los tribunales pidieran una sentencia alta o que el Ministerio Público se hiciera con una prisión preventiva, pero a él lo dejaron con eso y esto habla de un cambio, de un signo que están dando desde la justicia. Yo espero que él sea procesado como cualquier otro ciudadano y, en ese contexto, la ley va de tres a 10 años, con un año de prisión efectiva sí o sí.

O sea, ¿por lo menos estará un año en la cárcel?

Es imposible que salga sin un año de prisión efectiva, entendiendo que la preventiva ya son días que se le descuentan a su condena final. Él ya está en la cárcel, no creo que lo esté pasando bien y espero que esto sirva como lección para todos.

¿Estos 120 días estará preso sí o sí?

En general, lo más probable es que vayan a la Corte de Apelaciones y puedan revocar esta medida, porque es una cautelar, pero ya es una señal que le hayan dado prisión preventiva, porque no nos había tocado tan rápido en un contexto de pandemia.