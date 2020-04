Sifup replica al reclamo de Aníbal Mosa: “Otra mentira”

“La gente del Sifup no tiene la misma agenda que nuestros jugadores. El Sifup se ha aprovechado de esta situación para tener vitrina. No me hubiese llamado la atención si fueran a la Inspección del Trabajo por el caso de Temuco. Pero ahora hicieron un show porque es Colo Colo, y necesitan estar en la vitrina. Es lamentable”.

De esa manera Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, criticó duramente al gremio de futbolistas por su rol en el conflicto entre los jugadores del Cacique y la dirigencia alba en el tema de la rebaja de sueldos.

Y la entidad presidida por Gamadiel García no quedó indiferente y respondió al timonel del conjunto de Macul a través de su cuenta de Twitter.

“Otra mentira de A. Mosa, una más de la plana de ByN. Con fecha 13/4 se ingresó denuncia contra @TemucooficiaL, que al igual que @ColoColo. Pretende desconocer la legislación laboral. Lo invitamos a rectificar su grave acusación y a aceptar medidas legales que propondrá la DT”, publicó el gremio.

Con esto, Blanco y Negro continúa sumando problemas y ahora no sólo con los jugadores.