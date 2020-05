Charles Aránguiz se queda en Leverkusen por tres años más

En medio de la pandemia, una de las historias que era foco de atención era el futuro inmediato de Charles Aránguiz. A mitad de año, concluía el contrato del mediocampista chileno con el Bayer Leverkusen, y la lista de clubes interesados en los servicios del puentealtino era extensa. Sin embargo, mayo comienza con el fin de ese asunto. "El Bayer 04 ha ampliado el contrato con el profesional Charles Aránguiz, que expira en el verano de 2020, por otros tres años", parte diciendo el comunicado del equipo alemán, que lo acompaña con fotos del jugador nacional flanqueado por la gerencia de la institución.

Aránguiz, quien tiene 31 años y llegó en 2015 al "equipo de las aspirinas", estará ligado hasta el 30 de junio de 2023 con ellos.

"Tuvimos muchas buenas discusiones con Charles en las últimas semanas, y su deseo de quedarse estaba absolutamente en línea con nuestras expectativas. Charles es un jugador muy importante para nuestro equipo. El hecho de que hayamos vuelto a acordar un contrato a largo plazo subraya la plena convicción de todas las partes implicadas y la confianza mutua", asegura Rudi Völler, director deportivo del Bayer Leverkusen en la información oficial del club respecto de la firma del chileno, ratificando lo que se especulaba: la condición de elemento clave del "Príncipe" en la estructura futbolística de su equipo.

A ello, el director deportivo, Simon Rolfes, agrega que ve a Aránguiz como "un jugador central, estratégicamente muy importante. Es un pilar esencial para la estática de nuestro equipo y de toda la escuadra. Charles puede leer un juego, acelerar en el momento adecuado, irradia una calma notable y da a sus compañeros apoyo y seguridad. Extender con él otros tres años es una buena señal para un futuro deportivo exitoso y también una señal para el resto del equipo".

Después de casi cinco años en Leverkusen, el propio Aránguiz no se queda corto en elogios con la institución que lo acoge. El nuevo contrato, dice, "es la continuación de una relación especial".

"Ya he experimentado mucho aquí, muchos grandes partidos con grandes jugadores. Este club y todo el personal siempre me han apoyado y me han hecho sentir que soy bienvenido aquí, especialmente al principio, cuando no pude jugar durante mucho tiempo por la rotura de mi tendón de Aquiles. Lo estoy pasando muy bien aquí, y voy a darlo todo para que podamos lograr algo grande juntos en los próximos tres años. Me gustaría hacerlo esta temporada, si podemos continuar pronto", sentencia "Charly" respecto de sus aspiraciones de gloria con el Bayer 04, con el que aún tiene posibilidades de ganar algo esta temporada.