Navarro Montoya y loas a Bravo: "resume todos esos grandes arqueros que tuvo el fútbol chileno"

Uno de los más recordados porteros de los años '90 en el fútbol sudamericano es sin duda Carlos Navarro Montoya, portero argentino de origen colombiano, y que tuvo años de gloria en Boca Juniors.

En Chile registró un breve paso por Deportes Concepción en el año 2001 y desde esa perspectiva se atrevió a analizar el historial de los porteros nacionales.

En dialogo con RedGol el ex guardameta dijo que "lo vi poco, tenemos que hablar del Cóndor (Roberto Rojas), no fue del mismo tiempo mío, pero del material que he visto es inevitable hablar de él".

"A mí me parece que Claudio Bravo resume todos aquellos arqueros grandes que tuvo el fútbol chileno y las demandas actuales", explicó el "Mono".

"El tiempo nos dio la razón de que los arqueros también juegan. Es un compendio del fútbol chileno y que trasciende las fronteras, y que ataja jugando", cerró el histórico golero.