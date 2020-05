Gorosito: “¿En qué fallamos nosotros en el 94? En que no podíamos hacer de réferi”

Universidad de Chile tardó 25 años en cortar una sequía de títulos. Lo hizo en 1994, en desmedro de Universidad Católica, que fue líder con amplio margen de ventaja promediando el torneo, con un equipo estelar encabezado por Alberto Acosta, Sergio Vásquez y Néstor Gorosito. Y es, precisamente, el “Pipo” quien, un cuarto de siglo después de aquel hito azul, sigue quejándose por la definición del campeonato. “Si tuviera la máquina del tiempo en el 94 cambiaría a (el árbitro Carlos) Robles”, dice el actual técnico respecto a lo que le faltó a la UC ese año.

Gorosito concedió una larga entrevista al canal de YouTube del comentarista del CDF Leo Burgueño, en la que repasa sus inicios como jugador, donde relata que “en 1981 me agarra una hepatitis muy fuerte y estuve un año y medio sin jugar. No se sabía si podía volver”, y que en 1988 tuvo serias dudas respecto de sus capacidades: “cuando paso a San Lorenzo empiezo a jugar mal, mal y muy mal, entonces dije ‘no debo jugar como pienso que juego’. No juego más y me fui a mi casa”.

Respecto de la campaña de 1994, arranca confesando que “‘Beto’ (Acosta) en un momento no estaba tan convencido de venir a Católica y yo lo convencí”.

“La ‘U’ tenía un equipo extraordinario en 1994, pero nos hicieron un gol en off side y lo coronaron en El Salvador con un penal risueño. No tenemos la estrellita, pero yo me siento campeón”, resume de ese campeonato, esgrimiendo que los árbitros definieron todo en favor de la “U”.

“¿En qué fallamos nosotros en el 94? En que no podíamos hacer de réferi”, sentencia Gorosito en la entrevista con Burgueño.

“La muerte de Mumo fue durísima, porque fui el primero que lo vi. Y cuando bajamos con (Ian) McNiven había mucho gente llorando, lo vi tirado y pensé que se había caído de una barandita. Entro corriendo al comedor donde estaban comiendo, y como todos me conocían como bromista, hasta que se me cayeron las lágrimas. Allí Rodrigo (Gómez) salió corriendo y dijo ‘el Mumo’”, relata en otro segmento cuando habla de aquel duro momento.

El entrenador, de quien se dice que no ha vuelto a la UC como técnico pues en algún momento interpuso acciones judiciales contra el club, asegura que no es esa demanda la que ha impedido su regreso. “Me decían que era (Luis Felipe) Gazitúa el que no quería que volviera. Pedí una reunión con él y me dijo que no era así. Que incluso sus hijos tenían fotos mías en la habitación”, comenta en la nota, agregando que la razón de ir a tribunales es absolutamente justificada. “Yo tenía todas las razones. El club me tenia que dar el dinero o un partido despedida. Yo le pedí como mil veces el partido de despedida y se fue dilatando, hasta que se vencieron los tiempos jurídicos. Yo no quería hacerle juicio al club”, confiesa.

Por último, el “Pipo” se dio tiempo para criticar a algunos actuales colegas que no fueron jugadores, grupo en el que podrían contarse entrenadores como Jorge Sampaoli o Ariel Holan.

“Yo jugué 30 años al fútbol, no necesito un dron para ver si le ganan la espalda al ‘4’ o para darme cuenta dónde están los espacios en el medio. Como esos que dicen que vieron 30 veces al contrario, como si eso fuera una virtud. Si viste 30 veces al rival, dedícate a otra cosa. ¿Cómo vas a ver 30 partidos a un rival? Cómo que vende eso. Para mí es una incapacidad más que una virtud”, remata respecto de quienes dirigen apoyados en la tecnología y el estudio exhaustivo de los rivales.

Gorosito, además, se muestra orgulloso que el presidente argentino Alberto Fernández use frases suyas para retratar situaciones y reitera que Manuel Pellegrini y Fernando Carvallo fueron los mejores estrategas que lo dirigieron.