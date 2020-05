Buonanotte se siente responsable de la caída de River a la "B": "Cómo no me voy a hacer cargo del descenso"

Diego Buonanotte es ídolo de Universidad Católica, sin importar que en el último tiempo, previo al coronavirus, había perdido mucho terreno en el equipo. Más allá de su identificación con la "Franja", el "Enano" también siente los colores de River Plate, club donde se formó.

El talentoso volante, en entrevista con Fox Sports Argentina, recordó el descenso del "Millonario", el cual le tocó vivir desde afuera, aunque sí era integrante del plantel. A pesar de que ya había sido vendido al Málaga, se mantuvo ese semestre a préstamo en la "Banda Sangre", pero no fue tenido en cuenta por el adiestrador Juan José López.

"Fue extraño, nunca hubo una pelea, nunca le falté el respeto a él, ni una discusión. De hecho, varias veces le escribía a Almeyda (Matías, su compañero) y le decía 'quiero volver a estar con ustedes desde el lugar que me toque', y me decía lo mismo: 'JJ no quiere que estés"", contó el pequeño mediocampista.

Pese a ello, siente parte de la responsabilidad de ese trágico capítulo de la institución argentina: "Cómo no me voy a hacer cargo del descenso. Más que nada, de la sensación de no poder hacer nada. Yo estaba bautizando a mi hija en el pueblo y teníamos un televisor mientras comíamos, porque estaba jugando River contra Belgrano, y ésa es la sensación que me quedó, la de no poder hacer nada".

El transandino también tuvo palabras para el DT de la UC, Ariel Holan. "Es un técnico muy estudioso, es un entrenador del que creo que aprenderemos mucho, me toque o no jugar", cerró.