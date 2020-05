La pena de Montillo por la muerte de su padre: "Tuve unos problemas familiares, hubiese querido arreglar las cosas antes"

Si hay alguien en el fútbol chileno que se ha visto duramente golpeado por el coronavirus, ése es Walter Montillo. El volante argentino de Universidad de Chile sufrió el fallecimiento de su abuelo y de su padre en medio de la pandemia, y su madre también se enfermó.

Sin embargo, el experimentado jugador del cuadro azul aseguró que su mamá ya se encuentra mejor. "Gracias a Dios, me dijo que el test dio negativo. Ya le dieron el alta", contó la "Ardilla" en conversación con el programa Basta de Todo de radio Metro, de su país.

Sobre la muerte de sus familiares, el ex Cruzeiro explicó: "No se supo si mi abuelo tuvo coronavirus, porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad. Después cayó mi papá, le hicieron el test y dedujimos que podía ser por el contagio de mi abuelo. La realidad es que no sabemos cómo se contagio mi papá".

Además, agregó: "La peor parte mía es no poder estar cerca. Tuve unos problemas familiares, estaba un poco distanciado de mi mamá y de mi papá, y esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está. Hubiese querido arreglar las cosas antes de que todo esto pase. En esta situación no lo podés velar, no lo podés despedir como querés y decidí quedarme acá. Podría haber viajado con un permiso especial del club, pero mi hijo del medio es cardiópata y no quise poner en riesgo a mi familia".