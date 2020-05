Recomendaciones para que los deportistas aficionados no pierdan el ritmo en tiempos de  coronavirus

Es innegable que la pandemia de covid-19 ha cambiado todo. Lo que se daba por hecho y natural hasta hace apenas un par de meses ahora asoma casi como un sueño, una bella utopía que pasó. Encerrados por obligación. Asustados ante la posibilidad de enfermarse. Pensando cómo será lo que viene. Y para quienes estaban acostumbrados a hacer deporte de manera amateur al aire libre o en gimnasios, la cuarentena se asemeja al infierno. Pero ánimo, pues no todo está perdido, como lo reflejan los tips que entregaron a Publimetro tres expertos en el área.

A moverse: Senama enseña por Youtube a los adultos mayores a ejercitarse en plena cuarentena Según la Encuesta Nacional de Salud, cerca del 90% de los mayores de 60 años en Chile son sedentarios.

A evitar lesiones al entrenar en casa

Cristián Aravena, kinesiólogo Jefe de la Unidad de Entrenamiento Funcional de la Clínica MEDS.

“El confinamiento es una barrera en el proceso de entrenamiento o de recuperación de lesiones, por eso es importante considerar varios asuntos. Primero, que antes de iniciar el ejercicio hay que tener claridad sobre los objetivos globales, los logros por sesión y la forma de medirlos. La evidencia muestra que la ansiedad, el ímpetu y el actual estrés son los elementos que más impactan para que ocurra una lesión”, señala el profesional, quien recalca que “probablemente los ejercicios probablemente serán de mantención y no de aumento del rendimiento”.

El kinesiólogo añade que “si hay antecedentes previos de lesión o no ha sido completada la recuperación, hay que buscar apoyo de expertos y no explorar de manera autónoma. También hay que considerar la edad y el sexo, sobre todo en quienes no llevan mucho tiempo de actividad. Insisto, la meta es mantener, no tener cargas vigorosas de ejercicio”.

Cristián Aravena añade que “hay que evitar factores extrínsecos que pueden conducir a una lesión, por ello es vital pensar en la técnica de ejecución, no repetir de forma excesivas y no aumentar cargas sin consultar a un profesional. También se debe incluir entrenamiento preventivo y preparar los materiales, el equipamiento y las superficies que serán utilizadas, para que idealmente sean similares a las de uso real”.

Para resumir, el kinesiólogo aconseja “definir objetivos a corto y mediano plazo; preparar el equipamiento, el espacio y la superficie; efectuar un calentamiento adecuado a la actividad y que involucre la mayor cantidad de segmentos corporales; ser flexibles; seleccionar ejercicios de manera objetiva e inteligente; analizar la ejecución de los ejercicios; controlar las cargas, los volúmenes de trabajo y las pausas; entrenar de manera alternada la mantención y la prevención; volver a la calma de manera pausada, y consultar con un profesional en caso de que se presente cualquier problema”.

Hay que moverse cómo sea

Manuel Astorga, preparador físico, académico, charlista y comunicador.

El profesional de larga trayectoria en equipos de fútbol y con tenistas, y también con experiencia en diversos medios de comunicación y en tareas académicas, adopta una postura positiva de cara a la pandemia de coronavirus y ve en las circunstancias que la rodean una oportunidad de cambiar.

“Dentro de todo lo malo que está sucediendo con el covid-19, creo que la gente ya está tomando y tomará consciencia de lo importantes que son la actividad física y la vida sana. Los que ya hacían ejercicios y se cuidaban lo tienen muy claro, pero los que por diversas circunstancias antes no se preocupaban de estos asuntos ahora van a entender lo vital que es moverse, aunque sea considerando las restricciones que nos impone la realidad, y dejar atrás el sedentarismo”, precisa el PF.

Manuel Astorga añade que “como soy optimista por naturaleza, veo en esta instancia una oportunidad para empezar a moverse cómo sea, pues no hay olvidar que el hombre es un animal hecho para el movimiento, por eso nos sentimos mal al estar confinados . Eso es lo que recomiendo, pero siempre buscando asesoría profesional como la que yo entrego ahora por medio de mi página en Facebook (/Manuel Astorga) o bien en las múltiples alternativas que entrega Internet por medio de tutorías o acceso directo a profesionales. Recomiendo buscar ejercicios adecuados a las circunstancias propias, no sobrecargarse y ojalá ser guiado”.

El preparador físico tiene claro que las dificultades para ejercitarse son muchas, pero insiste en que hay que apelar al ingenio para evitar que el encierro afecte la salud sicológica de la gente.

“Yo tengo alumnos en la web que viven en parcelas y otros que viven en departamentos. Y hay que adaptarse a todos. Lo otro que les digo es que hay que acostumbrarse a que todo cambió, que lo que viene será muy distinto a lo que vivíamos. Hay que seguir adelante para no caer en la depresión, por eso hay que apelar a la creatividad y crear los espacios necesarios para no quedarse echados en la casa”.

La importancia de las metas a mediano plazo

Rodrigo Cauas, Sicólogo Deportivo, Director Fundador de EMD (Entrenamiento Mental Deportivo).

Con amplia experiencia en terreno tanto en deportes colectivos como con exponentes individuales, además de vasto trabajo académico y de difusión por medio de charlas, columnas, entrevistas y libros, Rodrigo Cauas, apela a la moderación a la hora de ejercitarse ahora que puede haber más tiempo disponible

“A diferencia del deportista de alto rendimiento, la persona a la que apuntamos en esta ocasión debe moderar el volumen y las exigencias de sus ejercicios, pero en lo fundamental se enfrenta a la misma situación mental del primero. Se ha visto un aumento en las compras de máquinas para instalar en la casa y no han faltado los que con ingenio han habilitado espacios en sus hogares para tratar de seguir con rutinas físicas, pero no por ello es bueno aumentar de golpe la actividad ahora que tienen tiempo. Está comprobado que para alguien que es amateur, el ejercicio tiene resultados si lo practica tres o más veces por semana, pero para llegar a eso lo recomendable es hacerlo de manera paulatina y siempre con una guía profesional”, señala el director fundador de EMD (www.emd.cl).

“El que va una o a lo más dos veces por semana a talleres deportivos como los que ofrecen las municipalidades, principalmente el grupo de los adultos mayores, verá resentida su costumbre de socializar. Y eso puede ser perjudicial para el ánimo, pues se deja de compartir con personas con las que ya estaba acostumbrado a vincularme y empatizar. En esos casos, hay que intentar suplir tal carencia por las vías remotas que nos da la tecnología”, agrega el especialista.

Rodrigo Cauas explica que “este es un buen momento para conectarse con cosas que a lo mejor antes no eran tomadas en cuenta por la falta de tiempo y por la vorágine de la vida cotidiana. El cerebro tiende a hacer lo mismo para permanecer en la zona de confort. Y con la incertidumbre que hay en la actualidad sería bueno empezar a esforzarse por hacer cosas distintas y también revisar lo que se ha hecho bien o mal, poniéndose en todos los planos, incluido el deportivo, metas a mediano plazo que ayuden a mitigar esa incertidumbre”.