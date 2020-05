ANFP reasigna fondos del fútbol joven y femenino para ir en ayuda de los clubes

La detención de la pelota alrededor del mundo por la emergencia del coronavirus tiene complicados económicamente a clubes de todo el planeta. Por ello, la FIFA anunció un aporte de emergencia asociado al covid-19 para todas las federaciones, pero éste todavía se encuentra en etapa de evaluación.

Dado lo anterior, y dada también la urgencia de los equipos chilenos por contar con recursos para paliar la crisis financiera derivada de la pandemia, la ANFP le solicitó a la Conmebol reasignar los fondos denominados “Evolución”, destinados al fútbol joven, al femenino y a las selecciones menores en este 2020, para ir en ayuda de los cuadros nacionales. Esto fue informado a los presidentes mediante una circular emitida por el organismo de Quilín, donde se describe el protocolo establecido por el ente continental para hacer posible esta medida.

En primer término, se indica que la cifra total a redireccionar es de 1.042.404 dólares. El uso de estos dineros debe ser detallado por cada club al órgano con sede en Asunción.

En el comunicado dirigido a los timoneles se explican los documentos que deben presentarse a la Asociación, que, a su vez, debe mandárselos luego a la Confederación Sudamericana. Todo esto, con un plazo de rendición de 60 días desde que se entreguen los montos.

Cada elenco de Primera División y de la “B” recibirá US$ 29.500, mientras que los de Segunda percibirán US$ 7.742 cada uno. Estas platas sólo podrán ser destinadas a gastos generados a partir del 4 de mayo, relacionados con remuneraciones de personal (administrativo, cuerpos técnicos y/o jugadores), pagos previsionales, bienes o servicios con proveedores, etc.