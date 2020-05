El "palito" de Boateng a Messi en el aniversario del recordado regate: "Conseguiré palomitas de maíz y miraré la final de la Copa del Mundo 2014"

Este miércoles se cumplen cinco años del recordado regate de Lionel Messi a Jerome Boateng, quien terminó en el suelo, en las semifinales de la Champions League 2015 entre el Barcelona y el Bayern Múnich.

El alemán, quien sufrió burlas de todo tipo en ese momento y las sigue padeciendo a través de las redes sociales, se "vengó" en el aniversario de esa jugada con un tuiteo dedicado a "Leo" y a la selección argentina.

"Aquí tienes, algo para reír en estos días difíciles. Mientras tanto, conseguiré palomitas de maíz y miraré la final de la Copa del Mundo 2014 después", publicó.

Here you go – something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 … and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr

— Jerome Boateng (@JB17Official) May 6, 2020