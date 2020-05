Argentino discute apoyo solidario a tenistas usando a Garin como ejemplo: "Pasó del 60 al 18 hace nada, me parece muy arbitrario que pague tanto"

Dominic Thiem, número tres del escalafón de la ATP y pupilo de Nicolás Massú, desató la polémica hace algunos días después de rechazar la iniciativa de apoyo solidario propuesta por Novak Djokovic, la cual consiste en que los Top 100 del circuito ayuden económicamente a los tenistas de menor ranking, debido a las consecuencias del coronavirus.

El austríaco se justificó asegurando que algunos deportistas "no son 100% profesionales" y que ninguno de esos jugadores "está luchando por su vida o muriéndose de hambre".

Y si bien dichas palabras fueron criticadas por varios miembros del circuito, también encontraron respaldo en figuras como el australiano Lleyton Hewitt y el argentino Guido Pella. En el caso de este último, 35º del mundo, apoyó los dichos de Thiem y utilizó a Cristian Garin (18°) como ejemplo.

"Ningún tenista se muere de hambre y en este momento tan especial que se vive, no sólo en el deporte, sino en todo el mundo, prefiero destinar plata o ayuda a la gente que no tiene para comer o se quedó sin trabajo", indicó Pella en diálogo con "Basta de todo", programa de la radio Metro 95.1.

Posteriormente, el transandino se refirió al caso del chileno: "Por ejemplo, Garin, un tenista que está 18 del mundo desde hace nada, pasó del 60 al 18, me parece muy arbitrario decir que un ranking 18 pague tanto, porque su realidad económica no es así. Vas a ver a gente como Jack Sock, que está fuera del Top 100, que va a recibir ayuda y tiene un prize money de más de 10 millones de dólares en su carrera".

El cuartofinalista de Wimbledon 2019 agregó: "Ese matiz tiene que ser considerado, no es igual que pongan 30 mil dólares 'Nole', Roger o 'Rafa' cuando tienen 100 millones de dólares de prize money. La ayuda a los jugadores tiene que estar, para que el tenis tenga más competencia, pero hay una realidad y es que no me pueden exigir poner una cantidad de dinero, porque no saben qué realidad tiene cada uno".

"La iniciativa es buenísima, pero hay que valorar quién puede poner esa ayuda. A mí, siendo el número 35 del mundo, nadie me preguntó los gastos que tengo, si vivo bien, si mantengo una familia. Entonces, que sea algo obligatorio, sin saber la realidad, me parece mal. Ahí estoy más del lado de Thiem que de la iniciativa en sí, pero si le dan una vuelta, va a ser mucho más justo para todos", cerró el también campeón de Copa Davis.