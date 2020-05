"Leo" Rodríguez revela que su hijo estuvo a punto de llegar a la "U" a principios de año

Leonardo Adrián Rodríguez debe ser de los volantes creativos más importantes en la historia reciente de Universidad de Chile. Al menos es, sin duda, de los más recordados y queridos por la hinchada. Por eso, cuando habla, su voz suena fuerte. Y más si cuenta que su hijo Thomas estuvo a punto de ponerse la camiseta azul a principios de esta interrumpida temporada.

Así lo asegura el “Leo” en una entrevista para el canal de YouTube del comentarista del CDF Leonardo Burgueño, en donde el exseleccionado argentino asegura que “Thomas tuvo la posibilidad concreta de ir a al ‘U’ este año. A (Hernán) Caputto le faltaba uno abierto por la derecha… Fue en las últimas 48 horas y no se pudo hacer, porque era todo muy rápido. Pero el próximo paso tiene que ser seguro”.

El hijo del “Leo” es chileno, y defiende hace un par de temporadas los colores de Unión La Calera. Con 24 años recién cumplidos, el mediocampista que nació cuando su padre era estandarte en la “U” es todo un orgullo para su padre. “Para mí es una alegría y una satisfacción enorme que mi hijo esté jugando en primera”, confiesa el excusador en la entrevista.

Rodríguez, además, repasa su historia con los azules. Afirma que “la ‘U’ del ’96 hizo la mejor Copa Libertadores de la historia del club. Jugó con equipos de verdad. Nosotros los superamos futbolísticamente a todos. Incluso, con River (Plate), le dimos un baile en Santiago, nos hicieron un gol de carambola. Por eso siempre digo que tendríamos que haber ganado la Copa del ’96. No voy a hablar de Rodas, porque fue uno de los robos más grandes de la historia de la Copa”, redondea refiriéndose al juez ecuatoriano Alfredo Rodas, que arbitró el duelo de vuelta con los “Millonarios” en el Monumental de Núñez, y donde omitió un penal grosero del portero trasandino Germán Adrián Ramón Burgos a Esteban Valencia.

El exmediocampista confiesa en la entrevista con Burgueño que fue clave en la llegada de otro jugador clave en la historia reciente del club: Diego Rivarola.

“Nosotros nos preparábamos para jugar la Libertadores y yo hablaba con Sergio (Vargas) que nos faltaba un 9. Una noche, le dije a César (Vaccia) y que me encantaba Rivarola, de Santiago Morning. Yo no lo conocía a él, sólo me había cambiado la camiseta. Muy pillo él, me hizo el verso que yo era su ídolo. Fíjense que cuando salimos campeones, yo estaba con la camiseta de él de Santiago Morning. Pero bueno, Vaccia me dio la razón y le dijo a los dirigentes. Nosotros también le dijimos con Sergio y bueno, fue muy importante para ganar el campeonato del 2000. Por eso estoy feliz de haber dado una mano para gestar la llegada de Diego a la ‘U’”.

Respecto de su carrera, Rodríguez repasa los equipos que fueron más importantes para él (“San Lorenzo y Universidad de Chile son los clubes que marcaron la vida”), los técnicos más importantes (“(Manuel) Pellegrini, (Alfio) Basile, (Miguel) Russo y (Marcello) Lippi son los mejores entrenadores que tuve. Si me tengo que quedar con uno, elijo a Manuel”) y guarda especiales recuerdos de un PF de la “U”: “El ‘Gualo’ (Eduardo) Míguez fue el preparador físico que más me hizo enojar en mi vida. Hacía unas entradas en calor atípicas y, en una, me tiraron una pelota de fútbol americano y, como perdí, me pegaron 20 patadas ‘en la raja’. No le hablé por un tiempo”.

Por último, Rodríguez revela una anécdota insólita en el estadio de Playa Ancha, cuando ocupó el túnel de camarines como baño: “Nosotros ganábamos 3-1 contra Wanderers, yo estaba con fiebre. En un momento hay un córner para ellos, y no aguanté más y me fui detrás del arco. Bajé las escaleras y no llegué al baño. Hice allí. Pedí para volver y cuando entro me amonestan. Al final nos empataron y allí perdimos el campeonato. Literalmente, cagamos el campeonato” y afirma que la versión 2020 de la “U” le gusta: “Me gusta la ‘U’ de Caputto, ha logrado mejorar el equipo. En esta segunda, la pandemia lo frenó, pero venía encontrando una línea, pero tiene potencial para seguir creciendo”.