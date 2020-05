Mauricio Isla aseguró que conflicto entre Vidal y Bravo "está solucionado"

Mauricio Isla conversó sobre su futuro, la generación dorada y el entre conflicto Vidal y Bravo. El lateral confesó su deseo de regresar a Chile, o al menos de jugar en Sudamérica. El "Huaso" finaliza su contrato con el Fenerbahçe a finales de junio y aprovechó el receso de la crisis sanitaria del Covid-19 para conversar sobre su futuro en una entrevista con El Mercurio.

“Nadie me ha llamado aun para volver a Chile. Pero soy hincha de la U y mi ídolo es Marcelo Salas. Siempre veía los partidos con mi madre, que también es hincha azul”, indicó el lateral chileno al citado matutino.

Isla explicó que "mi idea es terminar bien el Campeonato y mi contrato acá en Turquía, y luego tomar con mis representantes la decisión más favorable para mi carrera y mi familia”.

“Todo depende de quién me quiera y del proyecto que me presenten. Pero si, sería lindo jugar en un equipo de Sudamérica”. Ante la consulta sobre los rumores que lo vinculan a Boca Juniors, el jugador agregó: "Claramente me gustaría ir a Boca, es uno de los cinco mejores de Sudamérica”.

Mauricio isla se refirió a Vidal y Bravo

Pero no solo sobre su futuro habló el seleccionado chileno. Además, Isla se refirió a la "Generación Dorada", grupo de jugadores que ganó la Copa América 2015 y 2016, y comentó el conflicto que protagonizaron hace unos años Arturo Vidal y Claudio Bravo.

“Ojalá le quede mucho tiempo a la generación dorada. Aún tiene mucho por entregar con jugadores importantes extraordinarios como Alexis, Vidal, Bravo, Aránguiz, Vargas, Medel, Valdivia, Marcelo Díaz y Pulgar”, complementó el zaguero del Fenerbahçe

“Está todo solucionado entre Bravo y Vidal. No todos somos amigos en la Selección, pero lo importante es estar al 100% cuando juguemos por nuestro país”, concluyó.