No sale humo blanco entre ByN y el plantel de Colo Colo: "No estamos cerca de alcanzar un acuerdo"

Sigue sin salir humo blanco entre el plantel de Colo Colo y Blanco y Negro por la rebaja de sueldos. Este lunes, representantes de ambas partes llegaron hasta la Dirección del Trabajo, que está haciendo de mediadora, pero no hubo arreglo.

Por la concesionaria asistieron Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo, y Alejandro Paul, gerente general. Por el lado de los futbolistas, estuvieron el capitán Esteban Paredes, Pablo Mouche, Miguel Pinto, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia y Julio Barroso.

El ex presidente de la ANFP explicó la gran traba en las tratativas. "No estamos en condiciones para devolver el 100 por ciento a los jugadores. Hemos realizado todas las opciones y ahora ellos tienen que evaluar", indicó, agregando que "es la quinta reunión, hemos visto un buen ánimo de los jugadores, hemos visto un marco de respeto, pero no creo que estemos cerca de alcanzar un acuerdo".

Por el lado de los futbolistas, fue el "Tanque" quien tomó la palabra. "No le queremos robar ni un peso al club, no es nuestra intención y para eso son estas negociaciones", aclaró el delantero, añadiendo que "hemos decidido tener una reunión entre todos para evaluar la situación, pero lo vemos difícil y lejano, porque el plantel está muy firme".