"A ver si se me pega algo de tu calidad": "Las mil anécdotas de Iturra", partiendo por Xavi

El lunes, mediante un video donde lo saludaron ex compañeros, se dio a conocer el retiro de Manuel Iturra. El ahora ex jugador, de 35 años, repasó su carrera con Marca de España, en un nota titulada "las mil anécdotas" de "Colocho".

Una de las más sabrosas es la vivida con Xavi. "Estuve todo un partido tocándole. Él me dijo: 'Qué haces, Itu?'. Yo le contesté: 'A ver si se me pega algo de tu calidad'. Y me dijo: 'Pero si tú vas sobrado'. Yo le repliqué: 'No seas mentiroso' [risas]", recordó el volante, con pasos por Real Murcia, Málaga, Granada, Rayo Vallecano y Villarreal en el fútbol español.

Respecto a Lionel Messi, destacó que es "el más grande que vio". "Hay un vídeo que él sale de todos lados y yo salgo sólo detrás de la pelota. Al final del vídeo, gesticulo, levanto un brazo y le vengo a decir: 'Contigo, no se puede'. Mis amigos se cagan de la risa", bromeó.

También rememoró un encuentro con Neymar, que le significó una pelea interna. "En una jugada, chocó conmigo y terminó exagerando. Vino, y me insultó, pero no pasó nada más. Eso sí, producto de ese altercado con Neymar, un compañero de mi vestuario me vino a increpar. Me dijo que yo ensuciaba los partidos, y eso que íbamos ganándole al Barça. Casi nos fuimos a las manos", contó.

Por último, tuvo palabras para Marcelo Bielsa, "el más peculiar" de los entrenadores que tuvo. "Un día, en una eliminatoria para el Mundial, expulsan a Isla en el minuto 40. Viene Bielsa y me dice que entre sin hacer calentamiento. Entro, no toqué la pelota, llego al vestuario y me pregunta si estoy bien. Me lo preguntó tres veces y le dije que estaba perfecto. ¡Pero me quitó en el descanso! Jugué cinco minutos. Mis compañeros se solidarizaron conmigo y me animaron. Bielsa me preguntó luego que si lo entendía… pero la angustia y el enfado no me las quitó nadie", confesó.