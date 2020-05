La curiosa explicación de Kike Acuña por su foto al desnudo con Larry Valenzuela

Pese a que sólo estuvo un par de minutos publicada en Instagram, una fotografía de los futbolistas Jorge "Kike" Acuña y Luis "Larry" Valenzuela se volvió viral. La razón: ambos aparecían completamente desnudos.

La imagen fue ampliamente comentada en redes sociales, como también en distintos espacios de farándula. Era comienzos de 2016 y Acuña intentaba retomar su carrera futbolística en el club de El Salvador, después de un buen rato inmerso en líos extrafutbolísticos.

"Siempre le gusté al Larry (se ríe). Concentrábamos juntos y yo siempre dormía desnudo y con el celular sacó la foto. Luego la subió y yo le digo: 'bórrala', pero ya sabían todos. SQP me llamó para saber si era gay", contó "Kike" a RedGol.

Sobre aquel paso por Cobresal, el retirado futbolista comentó que "me costó mucho, porque luego de salir mucho en la farándula, porque ya todos me conocían. Las primeras dos semanas me sentía un extraterrestre, porque me miraban todos".

"Para ser sincero me acostumbre, porque soy simple: me gusta una TV grande, internet y Netflix y así puedo estar todo el día acostado. Lo pasé muy bien allá", continuó.