La Serie A apura al Gobierno italiano para volver en un mes

Con la Bundesliga a horas de reiniciarse, el resto de los grandes torneos de Europa pretende hacer lo mismo. En ese sentido, hoy fue la Serie A la que le propuso al gobierno italiano un día exacto para el retorno, luego de la detención por el coronavirus.

"Por lo referido a la reanudación de la actividad deportiva se ha indicado, en el respeto de las decisiones del Gobierno y de acuerdo con los protocolos médicos que tutelan a los jugadores, la fecha del 13 de junio para la reanudación del campeonato", indicó el Calcio a través de un comunicado.

Sin embargo, en Italia no quieren apurarse, para no repetir errores recientes. Por eso, este mismo miércoles, Vincenzo Spadafora, ministro del Deporte, pidió calma. "Quiero dejarlo claro. El campeonato si volverá, como todos deseamos, lo hará porque llegaremos a esa posibilidad tras una serie de actividades que permitirán reanudar en seguridad para todos, no era posible decidir con prisa, por presiones de los demás", advirtió el secretario de Estado.

Al certamen de ese país le restan 12 fechas por disputarse. El límite para terminar la temporada 2019-20 es el 2 de agosto.