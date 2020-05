Zamorano por Roberto Carlos: En España incluyen a "Bam Bam" y a Alexis entre los intercambios más "sonados"

En este mercado de fichajes marcado por el coronavirus, los rumores de trueques entre futbolistas han estado a la orden del día. Sin ir más lejos, el paso de Lautaro Martínez del Inter del Milán al Barcelona, el más mediático, ha tenido a Arturo Vidal como posible "pieza de cambio".

En el Inter descartan inminente acuerdo con Vidal: "No hay nada, todavía no hemos hablado de mercado entre nosotros" Desde el club italiano avisan que recién el lunes se sentarán a conversar internamente del período de traspasos. "En este momento, de lo único que hablamos es de la salud", advierte un alto directivo.

En ese sentido, Mundo Deportivo de Cataluña publicó una nota con "los intercambios de jugadores más sonados" en el pasado. En ella, destacan dos chilenos: Alexis Sánchez e Iván Zamorano.

En el 2018, se recuerda que el tocopillano "dejó el Arsenal para marcharse a Old Trafford y (Henrij) Mkhitaryan hizo el mismo camino pero a la inversa. El United pagó cerca de 50 millones de euros por el chileno, además de incluir al armenio en la operación. Viendo el rendimiento posterior del ex Barça, no fue una jugada maestra".

Respecto a "Bam Bam", se rememora que "otros dos grandes nombres intercambiaron equipos. El delantero chileno Iván Zamorano dejó el Real Madrid para marcharse al Inter en la misma operación que acabó con Roberto Carlos en el Santiago Bernabéu".