Tabilo pasa la cuarentena en Canadá raqueteando con su polola: "Está bien que los Top 50 ayuden a los tenistas que más les cuesta"

Alejandro Tabilo (174º en el ranking de la ATP) es nacido y criado en Toronto. Sin embargo, alentado por su padre Ricardo, decidió representar a Chile en el tenis.

Así, justo antes de que estallara el coronavirus, fue el número uno del equipo nacional en la serie de Copa Davis en Suecia, tras la lesión de Cristian Garin y la suspensión de Nicolás Jarry. En el mejor momento de su carrera se desató la pandemia y “Ale” se fue a pasarla a Canadá, donde entrena junto a su polola para mantenerse en forma.

¿Cómo está el coronavirus en Canadá?

El coronavirus acá en Canadá no está tan mal, está mejorando la situación un poco, se empezaron a abrir más negocios.

¿Cómo has hecho para mantenerte en forma?

Nunca hubo cuarentena total, entonces, por esa parte, bien, he podido salir a correr y a entrenar afuera, a hacer físico todos los días. Últimamente, he podido jugar un poquito más de tenis, ya que el clima está mucho mejor. Gracias a Dios, tengo una cancha acá afuera de mi edificio, no la han cerrado y me he mantenido raqueteando con mi polola, que también juega.

La pandemia te pilló justo en tu mejor momento, ¿temes que te pase la cuenta el parón?

No, no creo que me pase tanto la cuenta. Yo creo que me favorece que haya parado justo en mi mejor momento, así me dan muchas más ganas de volver, tengo mucha más motivación para seguir entrenando, sabiendo que estoy jugando a gran nivel. Si hubiese sido otro el caso, que estuviera muy bajo en el ranking, me hubiera afectado un poquito más, porque pierdo casi un año.

¿Cuánto te sirvió la serie ante Suecia pensando en el futuro?

Me va a servir mucho lo de Suecia, jugando como número uno. En una edad más o menos joven, pude tener esa importancia en una serie, entonces, para el futuro me servirá mucho de experiencia, más porque tuve ahí a un Top 100. Eso me ayudará en la mentalidad, porque sé que estuve ahí y puedo llegar más lejos.

¿Crees que se juegue la Copa Davis en septiembre?

Está difícil. He estado hablando con algunos tour managers de la ATP y dicen que lo más probable es que esto no empiece en julio. Igual, tengo esperanzas de que vaya a empezar todo en septiembre. Ojalá tomen algunas medidas que ayuden a volver, porque hay que jugar, este año terminar algunos torneos.

¿Has podido hablar con el “Nico” Massú desde que estalló la emergencia? ¿Qué te ha dicho?

El otro día me mandó un mensaje el “Nico” para saber cómo estaba la situación acá en Toronto, si he podido hacer cosas. Él está pendiente, preocupado por cómo están todos los del equipo.

“Nico” Jarry podrá volver a jugar este año, ¿feliz por la resolución? ¿En el 2021 tendremos un equipo potente?

Sí, feliz porque Jarry pueda volver este año, sabiendo que se comprobó que estaban contaminadas las pastillas. Obviamente, hubiera esperado que la suspensión fuese menor, pero por lo menos volverá este año. En el 2021 vamos a tener un muy buen equipo para Chile, ya que todos estamos subiendo en el ranking.

¿Qué opinas de la iniciativa de apoyo solidario que impulsó Novak Djokovic? ¿Los de mayor ranking deben ayudar al resto?

Yo creo que está bien. Todos los Top 50 están en un muy buen puesto, no les afecta tanto como a la mayoría de los tenistas, que tienen mucho gasto. Habla muy bien de ellos hacer algo así por los jugadores a los que más les cuesta. Es una muy buen idea.