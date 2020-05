Vidal en picada contra Bielsa y apoya a Sulantay: "Alguien que dice las cosas de frente"

El ex DT de la selección sub 20, José Sulantay, no tuvo palabras muy amables para Marcelo Bielsa y hoy fue apoyado en Instagram por Arturo Vidal.

"No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia. Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños".

Esas fueron las palabras de Sulantay en el programa Grítalo América.

Y en Instagram el "Rey" Arturo le prestó toda la ropa con un "Alguien que dice las cosas de frente":

Ah…pero esto no fue suficiente. Pero eso no fue todo, porque luego sacó en cara que Chile no ganó nada con el Loco y recordó los títulos de Copa América con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

Y la última…de seguro sacará ronchas…