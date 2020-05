La franja inclusiva: en el Día Internacional contra la Homofobia, Universidad Católica compartió con niños y niñas trans

Los jugadores de la Universidad Católica, Raimundo Rebolledo y Javiera Moreno tuvieron una misión muy especial en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; se pusieron la camiseta de la franja inclusiva y compartieron con niños y niñas trans de la Escuela Amaranta, de la Fundación Selena.

Esto sucedió gracias al programas "Católica Social". Se realizó un nuevo #LaFranjaEnTuEscuela, donde jugadores comparten con colegios, o escuelas de fútbol, para conversar sobre su experiencia como deportistas y como personas. Esta vez con motivo del En Día Internacional contra la LGTBIfobia se realizó a distancia con la Escuela Amaranta Gomez. La escuela surgió como educación disidente para niños y niñas trans, que no estaban teniendo acceso a la educación por la discriminación de sus compañeros o colegios tradicionales. Los propios niñes contaron su experiencia a los jugadores, sobre la importancia del respeto a sus pronombres y el sentirse acogido y querido por una comunidad.

"Me gustan estes tipo de instancias de compartir, de conocer cosas nuevas o cosas que no se tienen mucha información en este país, o que no se les da mucha cabida y que es importante que la gente lo sepa y lo entienda también. Y pedirle a los hinchas de Católica, y bueno, no sólo a los hinchas, a la gente en general, a la sociedad, que se informen del tema, que creo que es lo más importante para construir una mejor sociedad. Que como decía Berni, como decían la mayoría de todos lo que estamos acá, que el ser trans los hace tener los mismos derechos que nosotros. No son gente distinta ni nada, son personas igual todos que nosotros. Ydespués de informarse, respetarse unos a otros, que creo que eso es lo que va a llevar a ser una mejor sociedad", comentó Raimundo Rebolledo.

"Les niñes trans tienen que cumplir sus sueños, y al final nosotros como sociedad lo que estamos haciendo es quitares las herramientas para que ellos sean unas personas felices. Aí que el llamado es a que nos informemos, a que dejemos la ignorancia, amplifiquemos la empatía. Y ojalá que aprovechemos este día y que se siga repitiendo en verdad, todos los días", terminó Javiera Moreno.

