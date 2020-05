Sebastián Moreno confirma su renuncia a la ANFP: "Lo hago para salvar el fútbol chileno de intereses mezquinos"

El todavía presidente de la ANFP, Sebastián Moreno rompió el silencio en medio de la crisis que vive el organismo y confirmó que en las próximas semanas dejará su cargo.

En conversación con radio ADN, el abogado señaló que la renuncia "se hace por salvar el fútbol chileno de intereses mezquinos, de ahí mi decisión de comunicar que daré un paso al costado, pero de manera ordenada. Yo ofrezco dar un paso costado, no hay triunfo de alguien al sacarme, no hay interés de apernarme, yo ofrezco esta salida ordenada para que la ANFP no se quede descabezada y avancemos a una nueva elección el 30 de julio y avanzar acorde a los estatutos".

"La idea es llegar hasta el 30 de julio con el directorio transitorio y ahí entregamos el cargo para una elección en igualdad de condiciones… Hay diversos intereses personales que confluyen en este grupo (oposición), afortunadamente la sensatez vino de una propuesta que hicimos a varios clubes que están dispuestos a tener un proceso de transición para dar fin a este triste espectáculo que estamos dando como industria", agregó el dirigente.

Además, el directivo criticó a los clubes que formaron la oposición para determinar su salida: "Hay una intención maquiavélica de ensuciar a esta ANFP, se divulgaron informes con el objetivo de sembrar la idea de malos manejos económicos. Aquí no hay problemas, todo se ha desarrollado adecuadamente. Todos los informes están esperando para ser presentados en un Consejo de Presidentes. Yo respeto cualquier posición, pero no comparto que un grupo, que no es la mayoría, niegue la sal y el agua en momentos de decisiones importantes para avanzar en esta crisis mundial que está pasando el fútbol".

También, Moreno admitió errores en su gestión: "Hubo personalismos de mi parte, claramente se cometieron hartos errores, pero hubo personalismos en distintas ocasiones que molestaron, pero siempre hay formas de recomponer. Se va creando un desgaste en las personas… En estos momentos de crisis hay que estar pendiente de cómo vuelves a la normalidad (tras el estallido). Hubo personalismos en esa crisis y ahora en la pandemia lo mismo, eso se suma a que ahora tampoco hubo colaboración de los clubes como es avanzar con la cita de consejos".

Por último, se refirió al futuro del técnico de la Roja, Reinaldo Rueda: "Estoy en permanente contacto con él, está expectante, sigue trabajando en los distintos escenarios para las Clasificatorias. Las señales que estamos dando no son las adecuadas para entregarle la tranquilidad al cuerpo técnico. Él es una gran persona, asimila estas situaciones y su gran preocupación está en la selección y en todo el proceso que ha hecho en este tiempo".