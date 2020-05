"Nunca me curaré": La dramática confesión de Michael Phelps en su lucha contra la depresión

El multicampeón olímpico Michael Phelps publicó una carta donde revela cómo lleva adelante su lucha contra la depresión en tiempos de coronavirus.

En medio de su cuarentena, el nadador estadounidense reconoció que ha sufrido varios cambios de ánimo en este último tiempo a causa de la depresión que sufre desde los JJ.OO de Río de Janeiro.

"¿Cómo estás? Nos hacen esa pregunta todos los días. Pero, ¿con qué frecuencia simplemente decimos 'bien' o 'bien' y seguimos adelante? ¿Con qué frecuencia admitimos la verdad, tanto a nosotros mismos como a los demás?", publicó en ESPN.

"¿Quieres saber mi verdad? ¿Cómo estoy yo haciendo? Dicho de esta manera: todavía estoy respirando", continuó.

Asimismo, Phelps señala que "la pandemia ha sido una de las veces más aterradoras que he pasado" y asegura que "nunca me 'curaré'. Esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptarlo, aprender a lidiar con eso y convertirlo en una prioridad en mi vida".

"La pandemia ha sido un desafío que nunca esperé. Toda la incertidumbre. Estar encerrado en una casa. Y las preguntas. Muchas preguntas. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cómo será la vida cuando esto termine? ¿Estoy haciendo todo lo posible para estar seguro? ¿Está segura mi familia?", se pregunta

Y remata: "Me vuelve loco. Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es solo locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva".