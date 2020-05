El drama familiar que vive Marcos Bolados: su hijo está crítico y acusa negligencia médica

Marcos Bolados reveló el dramático estado de su salud que vive su hijo de 5 años. Maximiliano, sufrió una hipoxia neonatal, que lo tiene en estado vegetal desde su nacimiento.

"Esto lo sabe muy poca gente, solamente los más cercanos. Pero tengo que hacerlo porque no es un capricho, sino de una injusticia", reconoció el ariete a Canal 13.

Maximiliano nació mientras el atacante jugaba por Deportes Antofagasta. "Ese día hice un gol y se lo dediqué a él, porque sabía que nacía mientras jugaba. Terminó el partido y agarré mi teléfono y no me habló nadie".

Tras enterarse de la noticia, Bolados admitió: "(Estuve) Súper triste en ese momento, porque no sabía qué hacer. Tenía 18 años y teníamos todo normal. Sabíamos que era un niño normal. Lo vi chiquitito en una incubadora, con mínimo 20 cables en el cuerpo. Hasta el día de hoy tengo todas esas imágenes como si fueran de ayer, y lo que más me costó fue entrenar al otro día. No podía, el dolor no te deja escuchar o sentirte bien. Era imposible, en ese tiempo estaba mal".

"No hay mucha expectativa. Está en estado vegetal, casi… Es difícil, todo lo que estamos viviendo todos los que estamos cerca de él (Maximiliano). Siempre quise vivir dentro de esa burbuja, para no sentir tanto dolor por dentro", añadió.

El jugador aseguró que el estado crítico que tiene Maximiliano se desencadenó por una negligencia médica en Antofagasta y por lo mismo realizó una demanda, que aún no tiene una respuesta.