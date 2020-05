"La gente busca lo peor": Arturo Vidal le respondió a Chiellini y se refirió a la polémica con Charles Aránguiz

Arturo Vidal habló de todo. Mediante una extensa entrevista en Instagram, el volante chileno salió al paso de las polémicas en las que se ha envuelto durante las últimas semanas: desmintió tener un conflicto con Charles Aránguiz, comentó la acusación de Giorgio Chiellini y aseguró sentirse cómodo en el Barcelona.

Primero, el "Rey" se refirió a la autobiografía de Chiellini, donde el central italiano aseguró que el punto débil del King es el alcohol: "Él me escribió, a mí no me parece contar cosas privadas que uno hace. Sacar cosas intimas es complicado, la gente y periodistas buscan lo peor, el alcohol, porque saben lo del Ferrari. La prensa chilena siempre se va con esas cosas".

"Estos son códigos son complicados. No es que estoy arrancando de una concentración, es con permiso. Te dicen que puedes salir, disfrutar y mañana entrenamos", comentó Vidal en la red social.

Respecto a la polémica con Aránguiz, desatada en redes sociales después de que el "Príncipe" fuera escogido mejor jugador de la historia del Bayer Leverkusen. "No tengo problemas con 'Charly', no hablamos mucho. En la selección llevamos mucho tiempo, tenemos la máxima de buena onda y conexión. Las comparaciones no son buenas, dirán quién es mejor o peor. Lo que pasó el otro día fue una tontera, me interesa que la gente que me escribe ir subiéndola a mi perfil, tengo casi 13 millones de seguidores, quería aclarar eso, no me di cuenta y ya lo había subido. No tengo problemas con 'Charly', creo que es un excelente jugador y esperamos que siga creciendo", indicó.

Además, el seleccionado habló sobre su presente en Barcelona: "Me siento mejor que nunca físicamente. En toda mi carrera nunca tuve tanto tiempo para prepararme. Empecé a jugar muy joven. Viajé a Alemania con 19 años y nunca se me dio este tiempo que he tenido ahora con la cuarentena. Tuvimos la suerte de hacer un plan para alargar mi carrera. Es como si estuviera empezando el año, pero faltan dos meses para terminar la liga y la Champions".

Por otro lado, el mediocampista explicó que le gustaría retirarse en el Rodelindo Román, pero que ante debe "pasar por Colo Colo. Tengo toda la ilusión que voy a llegar en un buen momento para pelear la Libertadores y el campeonato".