Johnny Herrera y el deseo de Isla y Díaz por llegar a la "U": "Basta de buenas intenciones y concretar"

En su calidad de referente histórico de Universidad de Chile, el arquero Johnny Herrera se refirió al deseo que han manifestado Mauricio Isla y Marcelo Díaz por fichar en el corto plazo en la "U".

"Que vayan a la 'U', que hagan el esfuerzo. Vengo escuchando esto hace 4 o 5 años. Basta de buenas intenciones y concretar. Si digo ahora que quiero ir, pero llega otro club y me ofrecen dos pesos más, y me voy a ese, realmente tanto no lo quería", dijo en conferencia de prensa -por videollamada- el actual portero de Everton.

"Menos promesas y vamos a cumplir. Me encantaría ver a esos jugadores para que nuestra querida U de Chile esté peleando siempre el campeonato", recalcó.

Más allá de esos dos nombres, Herrera sostuvo que "si estás en condiciones de volver, bienvenido. Tienes que estar en un peak de rendimiento, no puede ser solamente por amor a la camiseta".

Por otra parte, el veterano futbolista se refirió a la posibilidad de reanudar el fútbol chileno. "Hay muchas ganas de volver, yo estoy acostumbrado a correr riesgos y no tengo miedo a contagiarme en una cancha", manifestó.

Además, el ex seleccionado nacional comentó la situación del integrante del plantel de Everton que dio positivo por covid-19. "En cuanto al compañero infectado, ya se encuentra bien, tuvo molestias, pero ya está saliendo qué es lo importante", declaró.