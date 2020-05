Fallece Hana Kimura a los 22 años: destacada luchadora de Stardom

Los fanáticos de Stardom y la lucha libre están de luto, después de la que la organizadora de estos eventos confirmara la muerte de la luchadora Hana Kimura, de apenas 22 años.

"Lamentamos mucho reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido", aseguró la empresa japonesa, que solicitó a sus fans que "sean respetuosos " y "mantengan sus pensamientos y oraciones con su familia y amigos". "Apreciamos su apoyo durante estos momentos difíciles ".

