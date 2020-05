Fallece a los 21 años Joseph Bouasse: ex jugador de La Roma

El fútbol está de luto, luego que se confirmara la muerte de Joseph Bouasse, de 21 años, formado en las juveniles de La Roma.

Bouasse comenzó a jugar Liberi Nantes, un equipo formado por refugiados, donde fue visto y fichado por el equipo capitalino italiano. Sin embargo, el camerunés no logró espacio en el primer equipo se fue a préstamos al Vicenza de la Serie B de Italia.

No tuvo una buena campaña y en 2019 quedó sin club, pero en 2020 fichó por el Cluj de Rumania. Era la gran oportunidad para Bouasse "explotar", pero la pandemia del coronavirus evitó su debut.

Al final, un ataque cardíaco a los 21 años dejó el jugador sin la opción de volver a jugar.

Horrible news – I'm so sad about it 😓 Rest in peace, my brother ❤️🙏🏾 A young talent gone too soon from us. Condolences to the entire family! #JosephBouassePerfection 🇨🇲 #RIP pic.twitter.com/Ul8bZR4fSU

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 25, 2020