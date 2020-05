"Me dio razones absurdas, me paré de la silla y me fui": volante recordó cuando Beccacece lo echó de la U

El volante uruguayo Ricardo Guzmán Pereira recordó cuando Sebastián Beccacece lo echó de Universidad de Chile a mediados de 2016. Hasta el día de hoy, el mediocampista aún no entiende las razones por las que terminó saliendo del club azul.

"No me gusta hablar ya de esas cosas, pero lo dije en su momento que cuando llegó Beccacece a la U, no veía intenciones de contar con nosotros, porque con (Mathías) Corujo pasó lo mismo, no sé la razón aún, me dio argumentos absurdos", reconoció el actual jugador de Peñarol en diálogo con La Magia Azul.

"En la pretemporada me dijo que quería traer un volante extranjero que no me veía bien, que estaba mal de la rodilla y todo me pareció absurdo. Me paré de la silla y me fui, yo quería volver, pero no se dio", agregó.

"A los dos meses que me fui, Beccacece ya no era más el técnico y se tomaron esas decisiones a la rápida. Pero dejé las puertas abiertas para volver, yo encantado", reconoció el charrúa.

Por último, sostuvo: "Me dolió irme porque sabía que tenía el apoyo de la gente. Las críticas siempre van a existir, uno puedo estar arriba y otra vez abajo, pero no me centro en las críticas. Vivo con pasión esto y trato de hacer lo mejor para el club", cerró.