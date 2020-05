¿La U vuelve a las canchas con hinchas de cartón?

La reanudación de la Bundesliga en Alemania dejó la llamativa imagen de los hinchas de cartón que dispuso el Mönchengladbach en el estadio Borussia-Park, como iniciativa ante los partidos sin público por el covid-19.

Y la idea del cuadro alemán podría llegar a nuestro país. Según dio conocer El Mercurio, en Universidad de Chile están evaluando la opción de copiar esa acción cuando retorno el Campeonato Nacional.

"Contemplamos poner figuras humanas de cartón, pero no lo hemos confirmado, porque se están viendo los costos de instalación y retiro. Esto último es clave para la U, porque al no ser dueños del Estadio Nacional, nos veríamos obligados a sacar las imágenes después de cada partido y luego volver a colocarlas. Eso implicará mayores costos", reconocieron en Azul Azul al matutino.

Los hinchas de cartón del Mönchengladbach / Foto: Agencia UNO

"Colo Colo y la UC, al tener estadio propio, pueden dejar las pancartas si deciden ponerlas", añadió la misma fuente al citado medio.

Eso sí, no todos los clubes criollos están de acuerdo con este tipo de iniciativas. "Me parece bien la idea, aunque no creo que sea muy barata. En Europa cobraron 19 euros -más de 17 mil pesos- por cada imagen y considerando la situación de acá…. Es bonita la iniciativa, para que no se vea el estadio tan pobre, pero hay que ver la condición económica del hincha, del socio", sostuvo Freddy Palma, presidente de Curicó Unido.

En tanto, en Palestino dieron que contemplan otra idea. "Estamos pensando poner sonido ambiente de nuestra barra para apoyar al equipo", manifestaron desde el club árabe.