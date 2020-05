España: con el clásico Sevilla-Betis vuelve el fútbol este 11 de junio

El fútbol profesional español, suspendido desde marzo por la pandemia del covid-19, se reanudará el próximo jueves 11 de junio con el clásico entre Sevilla y Betis, correspondiente a la 28ª fecha, según el acuerdo alcanzado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación Española de Fútbol (Rfef) y La Liga.

De este modo, y si no surgen mayores inconvenientes, el torneo terminaría el fin de semana del 18 y 19 de julio.

Aparte del clásico entre el Sevilla, tercero en la tabla con 47 puntos, y el Betis, duodécimo con 33, el Barcelona visitará al Mallorca, el Real Madrid recibirá al Eibar y la Real Sociedad a Osasuna.

Uno de los duelos estelares se jugará en San Mamés entre el Athletic y el Atlético de Madrid; habrá también otro clásico, entre el Valencia y el Levante; el Getafe visitará al Granada, y los duelos de máxima tensión con la permanencia en juego como Espanyol-Alavés, Celta-Villarreal y Leganés-Valladolid.

La tabla está liderada por Barcelona con 58 unidades, seguido de Real Madrid, 56; Sevilla, 47; Real Sociedad y Getafe, 46, y Atlético de Madrid, 45. El Eibar del chileno Fabián Orellana marcha 16º, con 27, por ahora fuera de zona de descenso, ya que más abajo están Celta, con 26; Mallorca, 25; Leganés, 23, y Espanyol, 20.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, defendió la postura de querer que el fútbol regrese cuanto antes en beneficio de la economía pese a las numerosas críticas recibidas.

El directivo señaló que "es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia: no voy a recordad todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así. La industria es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos, miles de medios de comunicación".

"Ayer mismo tuvimos una protesta de fotógrafos en la puerta de LaLiga que querían poder entrar a trabajar a los estadios. Estamos trabajando para que puedan, pero protegiéndoles", aseguró.

Aclaró que el hecho de volver "no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo".

Vidal: "Vienen 11 finales"

En el sitio oficial del club catalán, Arturo Vidal comentó su felicidad por el retorno de las prácticas: "Fue emocionante volver después de lo que pasó. Para mí, fue una alegría increíble retornar a los entrenamientos, conversar mucho con los compañeros a distancia, tratando de contar cómo lo hemos pasado cada uno".

"Estos dos meses encerrados se hicieron bastante largos. Uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros, son experiencias muy lindas de vivir. Pero ahora estamos volviendo y estamos muy bien, afrontamos unos meses muy importantes", agregó el "King".

En cuanto a lo que queda de torneo, Vidal indicó: "Estos once partidos que quedan van a ser once finales, todos tenemos claro que van a ser muy difíciles. No tenemos que confiarnos, debemos pensar en ganar y hacerlo de la mejor forma".

Además, el oriundo de San Joaquín comentó uno de sus grandes objetivos de la temporada: "Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas (cuatro con Juventus, tres con Bayern y una con Barcelona), lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganar trofeos. Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la novena con el Barcelona".