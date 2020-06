El entrenador de los San Antonio Spurs paseó a Trump: "Idiota demente que se esconde en el sótano de la Casa Blanca"

Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, está molesto por el actuar de Donald Trump ante las manifestaciones ante racistas desatadas por el asesinato de George Floyd, y no se escondió nada.

Popovich se fue con todo en conversación con Dave Zirin, de The Nation y calificó al presidente con un "idiota demente que se esconde en el sótano de la Casa Blanca".

"Es increíble. Si tuviera un cerebro, incluso si fuera solo un 99% cínico, saldría y diría algo para unificar a las personas. Pero a él no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor. Y eso es todo lo que ha sido", sostuvo Pop.

"Sin liderazgo y una comprensión de cuál es el problema, nunca habrá cambios. Y los estadounidenses blancos han evitado considerar este problema para siempre porque ha sido nuestro privilegio poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar", agregó.

"Está muy claro lo que hay que hacer. Necesitamos un presidente que salga y diga simplemente que Black Lives Matter (las vidas de los negros importan). Solo diga esas tres palabras. Pero no lo hará. No puede porque es más importante para él aplacar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura. Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar. Haré todo lo que pueda para ayudar porque eso es lo que hacen los líderes. Pero no puede hacer nada para llevarnos por un camino positivo porque no es un líder", sentenció.