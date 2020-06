A lo largo de su carrera el futbolista ghanés-alemán Kevin-Prince Boateng se ha destacado por su activo rol en la lucha contra el racismo en el deporte. Por lo mismo, alzó la voz sobre lo que sucede en el mundo tras el asesinato de George Floyd, a manos de la policía en Estados Unidos.

"Más que triste, estoy enfadado. Duele siempre estos mismos sentimientos", expresó el actual mediocampista del Besiktas de Turquía, en entrevista con la cadena Sky Sports.

En específico sobre el racismo en el fútbol, Boateng criticó las multas y castigos que se han implementado durante los últimos años. "Son una broma, al principio creía que funcionaban pero la gente se siente cómoda, puede sentarse en el estadio y llamarnos de todo", sostuvo.

" Ese policía se sintió cómodo con la rodilla en el cuello de Floyd. Ese es el problema, se sienten cómodos porque no hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No ir al estadio, una multa? ¿Una multa al club?", continuó.

Entre sus argumentos, el ex Fiorentina y Barcelona, dejó el siguiente planteamiento: "toma a todas las personas negras y sácalas del deporte. Y a todos los actores negros y quítalos de las películas. ¿Cómo sería? Aburrido. Me gustaría un día que ningún jugador negro fuese a trabajar. Quizás en el cumpleaños de George Floyd. No porque no queramos trabajar o como falta de respeto al club, sino para honrar a la comunidad negra".

Además, el ex internacional por Ghana reveló parte de los insultos racistas que ha recibido en su carrera como futbolista. "Gestos de mono, por cada gol que metas te daremos un plátano, te vamos a meter en una caja y te vamos a devolver a tu país, negrata, me han tirado agua y me han dicho que me van a limpiar la suciedad", contó.