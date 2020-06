"Lo vi desesperado, al borde las lágrimas": el día en que Cristiano y Mourinho casi se van a las manos en el Real Madrid

Para nadie era desconocido que la relación entre José Mourinho y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid era muy tirante. Dos egos cara a cara, cuya convivencia en el camarín no era fácil de lidiar.

Pese a los exitosos números del atacante portugués en la Casa Blanca de la mano de su compatriota, la relación se desgastó a tal punto que una vez estuvieron a punto de irse a las manos en el vestuario.

La historia la reveló Luka Modric en su biografía "My Game", donde dio detalles del polémico episodio: "Me sorprendió la reacción de Mourinho. Estábamos ganando 2-0 en la Copa del Rey. Ronaldo no persiguió a los rivales en un saque de banda y José se puso furioso con Cristiano", narra el croata.

"Los dos se pelearon durante mucho tiempo en el campo. Al regresar a los vestuarios en el descanso, vi a Ronaldo desesperado, al borde de las lágrimas. Él dijo: 'Lo hago lo mejor que puedo y él continúa criticándome"", confesó.

"Mourinho entró y comenzó criticar al portugués por su responsabilidad durante el juego. Ambos se calentaron tanto que solo la intervención de los compañeros evitó una verdadera pelea entre ellos", remató Modric.

Con Mou, la estrella portuguesa anotó 120 goles y el título de Liga 2011-2012, pese a que la Champions League quedó pendiente. "En 2012 nos eliminó el Bayern en los penaltis. Ese es, para mí, el Madrid más fuerte de los últimos años", sostuvo Mourinho en alguna ocasión.