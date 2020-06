Se pasó: Michael Jordan dona cien millones de dólares para luchar contra el racismo

El ex jugador de básquetbol estadounidense Michael Jordan va a donar cien millones de dólares (76 mil 700 millones de pesos) para luchar contra el racismo y en favor de la “igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación”.

Así lo confirmó este viernes 5 de junio por medio de un comunicado quien es considerado el mejor de su deporte en la historia.

El ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls se ha mostrado indignado tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el lunes 25 de mayo, y por eso decidió dar este aporte que será repartido durante una década en entidades que demuestren su batalla contra las diferencias raciales.

“Black Live Matters” (Las vidas de las personas negras importan) comenzó indicando el comunicado de Michael Jordan, haciendo uso del famoso eslogan que ha dado la vuelta al mundo estos días.

“Esta no es una declaración controvertida. Hasta que no se erradique completamente el racismo que hace que las instituciones de nuestro país fallen, seguiremos comprometidos con proteger y mejorar las vidas de las personas negras”, dijo Estee Portnoy, portavoz de la compañía Jordan Brand del retirado deportista.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ

— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020